EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Dörflinger Privatstiftung, FN 182519 k , Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.11.2025 / 08:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Dörflinger Privatstiftung, FN 182519 k

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Georg Nachname(n): Riedl Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

b) LEI

529900EVOKN4LCCD9321

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000969985

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 26,723 EUR 11.147 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 26,723 EUR 11.147 Stück

e) Datum des Geschäfts

21.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: WIENER BOERSE AG AMTLICHERHANDEL (OFFICIAL MARKET) MIC: WBAH

25.11.2025 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG Fabriksgasse 13 8700 Leoben Österreich Internet: www.ats.net

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102030 25.11.2025 CET/CEST