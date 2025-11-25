W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Dörflinger Privatstiftung, FN 182519 k , Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.11.2025 / 08:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Dörflinger Privatstiftung, FN 182519 k

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Georg
Nachname(n): Riedl
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

b) LEI
529900EVOKN4LCCD9321 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000969985

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
26,723 EUR 11.147 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
26,723 EUR 11.147 Stück

e) Datum des Geschäfts
21.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: WIENER BOERSE AG AMTLICHERHANDEL (OFFICIAL MARKET)
MIC: WBAH


25.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Internet: www.ats.net

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102030  25.11.2025 CET/CEST

Einstellungen
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AT&S
ATS

