EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.11.2025 / 07:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jörn
Nachname(n):Joseph

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Pfandbriefbank AG

b) LEI

DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0008019001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,034 EUR1.000,00 EUR
4,038 EUR1.500,00 EUR
4,032 EUR1.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,0348 EUR16.156,88 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Pfandbriefbank AG
Parkring 28
85748 Garching
Deutschland
Internet:http://www.pfandbriefbank.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102028 25.11.2025 CET/CEST

Deutsche Pfandbriefbank (pbb)

