EQS-DD: IVU Traffic Technologies AG: Oliver Grzegorski, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.11.2025 / 08:11 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Oliver Nachname(n): Grzegorski

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Geschäftsbereichsleiter Rail, Prokurist

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

IVU Traffic Technologies AG

b) LEI

3912003JRJW9PA9BPQ22

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007448508

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 20,2000 EUR 5.252,00 EUR 20,2000 EUR 6.544,80 EUR 20,2000 EUR 848,40 EUR 20,1000 EUR 844,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 20,1937 EUR 13.489,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: AQUIS EXCHANGE EUROPE MIC: AQEU

