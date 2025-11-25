EQS-DD: IVU Traffic Technologies AG: Oliver Grzegorski, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.11.2025 / 08:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Oliver
|Nachname(n):
|Grzegorski
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Geschäftsbereichsleiter Rail, Prokurist
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|IVU Traffic Technologies AG
b) LEI
|3912003JRJW9PA9BPQ22
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007448508
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|20,2000 EUR
|5.252,00 EUR
|20,2000 EUR
|6.544,80 EUR
|20,2000 EUR
|848,40 EUR
|20,1000 EUR
|844,20 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|20,1937 EUR
|13.489,4000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|21.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|AQUIS EXCHANGE EUROPE
|MIC:
|AQEU
25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.ivu.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102026 25.11.2025 CET/CEST