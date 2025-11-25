W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, Kauf

EQS Group · Uhr
Rüstung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.11.2025 / 14:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Birgit
Nachname(n): Geßler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Klaus
Nachname(n): Refle
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
RENK Group AG

b) LEI
894500H8CNSZ53EI6K63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000RENK730

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
49,26 EUR 49.260,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
49,26 EUR 49.260,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RENK Group AG
Gögginger Straße 73
86159 Augsburg
Deutschland
Internet: https://www.renk.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102034  25.11.2025 CET/CEST

