EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.11.2025 / 14:56 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Birgit
|Nachname(n):
|Geßler
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Klaus
|Nachname(n):
|Refle
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|RENK Group AG
b) LEI
|894500H8CNSZ53EI6K63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000RENK730
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|49,26 EUR
|49.260,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|49,26 EUR
|49.260,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|24.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|TGAT
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RENK Group AG
|Gögginger Straße 73
|86159 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|https://www.renk.com
