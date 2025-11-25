EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Sabine Pfeffer, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.11.2025 / 13:59 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Sabine Nachname(n): Pfeffer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

UNIQA Insurance Group AG

b) LEI

529900OOW8ELHOXWZP82

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000821103

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 13,8 EUR 1.150 Stück 13,82 EUR 1.040 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 13,8095 EUR 2.190,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

21.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Wiener Börse AG MIC: XVIE

25.11.2025 CET/CEST

