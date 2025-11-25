EQS-News: Appian KI revolutioniert klinische Workflows für öffentliche Gesundheitsbehörden

EQS-News: Appian / Schlagwort(e): Vereinbarung/Produkteinführung

Appian und Ignyte Group gewinnen globale HL7 AI Challenge für ethische, proaktive Gesundheitsinnovation

BERLIN, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), ein führender Anbieter für KI-gestützte Prozessautomatisierung, hat bekanntgegeben, dass die gemeinsam mit der Ignyte Group auf der Appian-Plattform entwickelten Lösung „Bring AI to Work(flow)" die globale HL7 AI Challenge gewonnen und die Auszeichnung „Pioneer in Healthcare Innovation" erhalten hat. Dieser weltweite Wettbewerb würdigt herausragende Leistungen bei der Förderung der Interoperabilität von Gesundheitsdaten und ethischer KI.

Die prämierte Lösung zeigt, wie Appians Fähigkeiten in Prozessautomatisierung und Data Fabric in Verbindung mit offenen Standards wie HL7 FHIR® verschiedene Formen von KI sicher und effizient direkt in Patienten-, klinische und operative Workflows einbettet. Das Ergebnis: eine schnellere, intelligentere, kostengünstigere und besser koordinierte Gesundheitsversorgung.

Gesundheitswesen mit standardbasierter KI transformieren

Bring AI to Work(flow) vernetzt Daten, orchestriert komplexe Prozesse und integriert KI, um die Gesundheitsversorgung von reaktiv zu proaktiv zu entwickeln. Zu den wichtigsten Innovationen zählen:

KI-unterstützte Datenabgleichung: Fragmentierte elektronische Gesundheitsakten (EHRs) werden auf Basis der HL7 FHIR®-Standards automatisch vereinheitlicht, etwa für Patientenidentität, aktuelle Medikation, Adressen und weitere Elemente von Versorgungsplänen.

Plug-and-Play-Risikovorsorge mit Predictive Analytics: Um die Vorteile von Machine Learning zu nutzen, benötigen Gesundheitsorganisationen die Möglichkeit, ein sich wandelndes Ökosystem zugelassener Tools nahtlos in klinische Workflows einzubinden.

Generative KI für Patienteneinbindung: Ein sicherer, konversationeller Assistent für Patientinnen/Patienten und Behandelnde beantwortet rund um die Uhr Fragen; Aktualisierungen werden über konforme FHIR-APIs zurück in die EHRs geschrieben.

KI-gestützte Prozessoptimierung: Ein einheitlicher Arbeitsbereich verschafft Führungskräften Echtzeittransparenz und -steuerung über sämtliche Vorgänge der Organisation – ob automatisiert oder menschlich ausgeführt. Das schafft Mehrwert durch schnellere, datenbasierte Entscheidungen, optimierte Abläufe, höhere Produktivität und proaktive Beseitigung von Engpässen.

Ethische KI-Governance: Jede KI-Empfehlung wird von klinischem Personal überprüft, um Vertrauen, Sicherheit und Verantwortlichkeit in der Versorgung zu gewährleisten und den Vorrang der klinischen Urteilskraft zu wahren.

„Unsere Lösung zeigt einen Weg auf, wie sich mehrere KI-Typen sicher und effizient mithilfe globaler offener Standards in Gesundheits-Workflows integrieren lassen", kommentiert Dr. Shane McNamee, Industry Lead, Global Public Health bei Appian. „Durch umsichtiges KI‑Design können wir Komplexität reduzieren, Effizienz steigern und proaktive, datengetriebene Versorgung für große, vulnerable Bevölkerungsgruppen weltweit ermöglichen – und so kritische Prozesse über verschiedene Versorgungsebenen hinweg sicher und effizient fließen lassen."

„Das Gesundheitswesen steht vor beispiellosen Risiken und systemischem Druck, während Organisationen schneller und sicherer entscheiden müssen als je zuvor. Vertrauenswürdige Partner und Technologie sind entscheidend. KI erweist sich als idealer Multiplikator, um Qualität zu erhöhen, Belastungen zu senken und klinisches Personal genau dann zu unterstützen, wenn es am wichtigsten ist", ergänzt Jason Stanis, Chief Technology Officer der Ignyte Group. „Gemeinsam mit Appian bündeln wir unsere Expertise mit der Leistungsfähigkeit der Appian-Plattform, um fragmentierte Daten zu vereinheitlichen und transparente, auditierbare KI mit erklärbaren Ergebnissen anzuwenden. Wir helfen Gesundheitsbehörden, den Schritt von einer reaktiven zu einer effizienteren, koordinierteren und letztlich stärker am Menschen orientierten Versorgung für die von ihnen betreuten Bevölkerungsgruppen zu vollziehen."

Öffentliche Gesundheitseinrichtungen weltweit – darunter die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), das U.S. Department of Veterans Affairs (VA) sowie die britische Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) – arbeiten mit Appian zusammen, um die Resilienz der öffentlichen Gesundheit durch datengetriebene Modernisierung zu stärken. Durch eine beschleunigte Reaktionsfähigkeit auf Krisen, die Verbesserung regulatorischer Transparenz und die Integration fragmentierter Gesundheitsdaten über Systemgrenzen hinweg treiben diese Institutionen eine proaktive, koordinierte Gesundheitsversorgung weltweit voran.

Die Lösung Bring AI to Work(flow) steht ab sofort Gesundheitssystemen und öffentlichen Gesundheitsbehörden zur Verfügung, die Altsysteme modernisieren und ethische KI in großem Maßstab operationalisieren möchten. Für weiterführende Informationen stehen Ihnen Appian zur Verfügung.

Weitere Informationen dazu, wie Appian die nächste Generation von Innovationen im Gesundheitswesen ermöglicht, finden Sie hier.

