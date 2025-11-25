EQS-News: Corporate News | CEOTRONICS meldet Auftragseingänge aus der EU über insgesamt ca. € 4 Mio.

EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung

Corporate News | CEOTRONICS meldet Auftragseingänge aus der EU über insgesamt ca. € 4 Mio.



25.11.2025 / 15:07 CET/CEST

Die CEOTRONICS AG wurde am 25. November 2025 von einem EU-Kunden beauftragt, für

ca. € 1 Mio. Kommunikations-/Gehörschutzsysteme zu liefern.

Die CEOTRONICS S.L. (Madrid), eine 100%ige Tochtergesellschaft der CEOTRONICS AG, meldete an die CEOTRONICS AG zwei Ausschreibungsgewinne für Funkgeräte und Control Center in Höhe von insgesamt ca. € 1,1 Mio.

„Auch aus Deutschland erreichten uns in den letzten drei Monaten u. a. sechs Aufträge aus der Verteidigungsindustrie und von der Bundeswehr im Wert von insgesamt ca. € 1,9 Mio. – für „CT-DECT Systeme“ und für „CT-MultiPTTs 1C“, die jedoch jeweils unter T€ 500 lagen und deshalb nicht publiziert wurden. Wir sind optimistisch, unsere Umsatz- und Ergebnisziele für das lfd. Geschäftsjahr 2025/26 zu erreichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

Die CEOTRONICS AG (ISIN: DE0005407407) wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt und auch auf Xetra gehandelt.

Weitere Informationen: CEOTRONICS AG Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com

ISIN: DE0005407407

