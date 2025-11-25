W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: Einladung zum 17. International Investment Forum (IIF) / ONLINE am 3. Dezember 2025

EQS Group · Uhr
EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Kooperation
25.11.2025 / 08:00 CET/CEST
Die GBC AG und Apaton Finance GmbH laden herzlich zur Teilnahme am 17. International Investment Forum (IIF) am 3. Dezember 2025 ein. Das digitale Format bietet Investoren erneut direkten Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Europa, Nordamerika und Asien und schafft damit eine effiziente Möglichkeit, sich schnell und strukturiert über internationale Geschäftsmodelle, Finanzkennzahlen und Zukunftsstrategien zu informieren

Mit Blick auf die zunehmende Bedeutung globaler Kapitalmarktkommunikation betont Manuel Hölzle, CEO der GBC AG, dass das IIF inzwischen zu einer festen Größe geworden ist: Die 17. Ausgabe zeigt erneut, wie wichtig effiziente digitale Formate sind, um Unternehmen und Investoren weltweit zusammenzubringen. Mit unserem starken internationalen Line-up bieten wir erneut wertvolle Einblicke in zentrale Wachstumsmärkte., erklärt Hölzle.

Auch Mario Hose, CEO der Apaton Finance GmbH, hebt den Nutzen der Veranstaltung hervor und unterstreicht die Stärke des Formats: Das IIF steht für direkten, transparenten und zeitzonenunabhängigen Dialog. Auch die 17. Ausgabe bringt Investoren und internationale Unternehmen aus Zukunftsmärkten wie Energie, Technologie, Mining oder Crypto in einem kompakten Format zusammen. Wir freuen uns, ein starkes, globales Unternehmensfeld präsentieren zu können., erklärt Hose.

Die präsentierenden Unternehmen stammen aus zukunftsweisenden Bereichen wie:

  • Industrie & CleanTech
  • Immobilien & Infrastruktur
  • Software & KI
  • Biotechnologie & Pharma
  • Rohstoffe & Mining
  • Crypto & Blockchain

Teilnehmende Unternehmen der 17. IIF

MS Industrie AG – Deutschland
ISIN: DE0005855183

coinIX GmbH & Co. KGaA – Deutschland
ISIN: DE000A2LQ1G5

Instone Real Estate Group SE – Deutschland
ISIN: DE000A2NBX80

ISA International School Augsburg AG – Deutschland
ISIN: DE000A2AA1Q5

NEO Battery Materials LTD – Kanada
ISIN: CA62908A1003

EPH Group AG – Österreich
ISIN: AT0000A34DM3

UMT United Mobility Technology AG – Deutschland
ISIN: DE000A40ZVU2

Planethic Group AG – Deutschland
ISIN: DE000A3E5ED2

Cantourage Group SE – Deutschland
ISIN: DE000A3DSV01

VIDAC Pharma Holding Plc – UK / Israel
ISIN: GB00BM9XQ619

dynaCERT Inc. – Kanada
ISIN: CA26780A1084

Globex Mining Enterprises Inc. – Kanada
ISIN: CA3799005093

Almonty Industries Inc. – Kanada
ISIN: CA0203987072

Power Metallic Mines Inc. – Kanada
ISIN: CA73929R1055

Formation Metals Inc. – Kanada
ISIN: CA34638F1053

Laurion Mineral Exploration Inc. – Kanada
ISIN: CA5193221010

BioNxt Solutions Inc. – Kanada
ISIN: CA0909741062

Weitere Informationen & Anmeldung
Das vollständige Programm wird zeitnah unter folgendem Link veröffentlicht:
https://ii-forum.com/

