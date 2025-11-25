EQS-News: H.I.G. Capital kündigt den Verkauf von Project Informatica an (WeAreProject Group)

EQS-News: H.I.G. Capital / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

MAILAND, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine Tochtergesellschaft eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf ihres Portfoliounternehmens Project Informatica („Project Informatica", „WeAreProject" oder die „Group"), einem führenden Anbieter auf dem italienischen IT-Markt, an EMK Capital („EMK"), einen auf Wachstum ausgerichteten Private-Equity-Investor, unterzeichnet hat. Das Managementteam von Project Informatica und H.I.G. wird gemeinsam mit EMK erneut in die Group investieren, um sie in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat sich Project Informatica durch die Unterstützung seiner Kunden bei ihrer digitalen Transformation erheblich weiterentwickelt. Während der Investitionsphase von H.I.G. hat WeAreProject sieben Akquisitionen getätigt, die Group gegründet, seinen Umsatz vervierfacht und seine Position als führender italienischer Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für IT-Infrastrukturen gefestigt. Zu den Dienstleistungen der Group gehören Cybersicherheitsdienste, Managed Services (einschließlich SOC und NOC), Hybrid Cloud & Networking sowie künstliche Intelligenz. Derzeit beschäftigt die Group mehr als 700 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von über 450 Millionen Euro.

Raffaele Legnani, Managing Director und Leiter des italienischen Büros von H.I.G., und Giovanni Guglielmi, Managing Director bei H.I.G., äußerten sich wie folgt: „Wir sind stolz darauf, eine aktive Rolle beim Wachstum von Project Informatica und bei der Gründung der Group gespielt zu haben, die sich mittlerweile zu einem führenden Unternehmen in der italienischen IKT-Landschaft entwickelt hat." Durch die Festigung seiner Position in diesem Sektor ist der Konzern heute ein führender Anbieter in seinem Referenzmarkt. Wir sind sehr zufrieden mit der hervorragenden finanziellen Rendite, die wir für unsere Investoren erzielt haben, und freuen uns gleichermaßen darauf, das Managementteam in der nächsten Entwicklungsphase weiterhin zu unterstützen."

Alberto Ghisleni, Gründer und CEO von Project Informatica, fügte hinzu: „Die Partnerschaft mit H.I.G. hat maßgeblich dazu beigetragen, die Entwicklung von Project Informatica in einem sich rasch konsolidierenden und sich ständig weiterentwickelnden Markt zu beschleunigen. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern der Gruppe bedanken, deren Fachwissen und Engagement entscheidend dazu beigetragen haben, den gemeinsam mit H.I.G. entworfenen, äußerst ambitionierten Wachstumsplan zu verwirklichen. Ich freue mich, EMK als Mehrheitsinvestor begrüßen zu dürfen und eine neue Phase in der Entwicklung der Gruppe einzuleiten."

Fabio Cadeddu, Partner im Mailänder Büro von EMK, äußerte sich wie folgt: „Wir freuen uns sehr, in Project Informatica zu investieren, eine Gruppe, die ihre starken Fähigkeiten in den Bereichen Wachstum und Innovation unter Beweis gestellt hat. Im Einklang mit dem Investitionsansatz von EMK handelte es sich hierbei um eine Transaktion, die auf partnerschaftlicher Basis durchgeführt wurde und unsere These zur Konsolidierung in den italienischen IT-Dienstleistungsmärkten untermauerte. Gemeinsam mit dem Managementteam und H.I.G. beabsichtigen wir, die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens zu unterstützen, seine Führungsposition weiter zu stärken und sein Angebot an technologischen Dienstleistungen und Lösungen zu erweitern, um seine Kunden noch besser bedienen zu können."

Informationen zu Project Informatica

Project Informatica ist seit über 35 Jahren im IKT-Sektor tätig. Mit der Unterstützung von H.I.G. Capital startete die Group einen ehrgeizigen Wachstumsplan, der sich auf Akquisitionen und den Aufbau von Kompetenzen konzentrierte. Heute ist sie ein führendes Zentrum für technologische Innovation mit mehr als 700 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 450 Millionen Euro. WeAreProject begleitet seine Kunden auf ihrem Weg zur Digitalisierung mit dem Ziel, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch die Umsetzung der erforderlichen technologischen, organisatorischen und strategischen Veränderungen zu steigern. WeAreProject ist im gesamten IT-Infrastrukturbereich tätig und kombiniert den Wiederverkauf mit Mehrwert mit Managed Services. Dadurch kann die Group als einziger, vertrauenswürdiger Technologiepartner für KMU und Kunden aus dem öffentlichen Sektor auftreten. Zu den Dienstleistungen der Group gehören Cybersicherheit (einschließlich SOC und NOC), Hybrid Cloud & Networking sowie Künstliche Intelligenz. Dank seiner zahlreichen Herstellerakkreditierungen, seiner landesweiten Präsenz und seiner fundierten technischen Expertise ist die Group in der Lage, komplexe Lösungen verschiedener Hersteller mit einer Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Integrationsfähigkeit anzubieten, die von lokalen Wettbewerbern unerreicht sind. Weitere Informationen finden Sie unter weareproject.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Miami und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco sowie Stamford in den Vereinigten Staaten und internationale Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai sowie Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- sowie Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen sowie operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Aktienfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen sowie Unternehmensausgliederungen sowohl von profitablen als auch von leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

Informationen zu EMK

EMK Capital ist ein auf Wachstum ausgerichteter Private-Equity-Investor mit einer herausragenden Erfolgsbilanz bei Investitionen in europäische und internationale mittelständische Unternehmen. EMK investiert in Chancen, bei denen ein unerkannter und/oder schwer realisierbarer Wert besteht, der durch umfangreiche Arbeiten zu Teilsektorthesen identifiziert wurde, und bei denen EMK mit herausragenden Managementteams zusammenarbeiten kann, um transformative Veränderungen umzusetzen. EMK ist in Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Mumbai, München, New York, Oslo, Paris und Singapur tätig. Weitere Informationen finden Sie auf der EMK-Website unter emkcapital.com.

Kontakt:

Raffaele Legnani

Managing Director

rlegnani@hig.com

Giovanni Guglielmi

Managing Director

gguglielmi@hig.com

H.I.G. European Capital Partners Italien S.r.l.

Via Dei Mercanti 12

20121 Mailand

Italien

P: +39 02 45 37 5200

hig.com

