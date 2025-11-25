EQS-News: Nordex Group erhält neuen Auftrag von Grupo Enhol über 34-MW für das Repowering eines Windparks in Spanien

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält neuen Auftrag von Grupo Enhol über 34-MW für das Repowering eines Windparks in Spanien



Hamburg, 25. November 2025. Die Nordex Group hat von ihrem langjährigen Kunden Grupo Enhol einen neuen Auftrag für die Lieferung und Installation von sechs Windenergieanlagen des Typs N163/5.X in Navarra, Spanien, erhalten. Das Repowering-Projekt Caparroso wird über eine installierte Gesamtleistung von 34,2 MW verfügen. Nordex wird außerdem einen 20-jährigen Premium-Service bereitstellen, um einen zuverlässigen Betrieb und maximale Energieerträge für Grupo Enhol zu gewährleisten.

Der Windpark, der sich in der Nähe des Ortes Caparroso befindet, stellt einen weiteren Meilenstein in der fortlaufenden Zusammenarbeit zwischen der Nordex Group und Enhol dar, nach den zurückliegenden Errichtungen der Windparks Abilitas (41,6 MW), Cabanillas (56,5 MW) und Pestriz (52,8 MW) in Navarra. Die Installationsarbeiten sollen im Juli 2026 beginnen, die Inbetriebnahme ist für Februar 2027 geplant.

Türme, Rotorblätter und Maschinenhäuser für das Caparroso-Projekt werden in Spanien gefertigt, während Naben und Antriebsstränge in Deutschland produziert werden. Die Lieferkette erfüllt die Vorgaben der EU-Aufbau- und Resilienzfazilität.

Das Repowering-Projekt Caparroso wird durch die Aufbau- und Resilienzfazilität finanziert, die mit der Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 geschaffen wurde. Diese Unterstützung erfolgt im Rahmen des Plans für Wiederaufbau, Transformation und Resilienz als Teil der von der Europäischen Union finanzierten NextGenerationEU-Initiative.

„Unsere fortschrittliche Turbinentechnologie und Fertigungskompetenz sind entscheidend, um die Energiewende in der Region sowie die Ziele der Aufbau- und Resilienzfazilität der Europäischen Union zu unterstützen“, sagt Francisco Cejudo, Director Sales Spain bei der Nordex Group. „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Grupo Enhol zu vertiefen und die Führungsrolle Navarras im Bereich der erneuerbaren Energien mit der Lieferung unserer Technologie zu stärken.“

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

