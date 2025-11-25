W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l.: Golden Gate GmbH – 21. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz
One Square Advisory Services S.à.r.l.: Golden Gate GmbH – 21. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar

25.11.2025 / 12:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

One Square Advisory Services S.à.r.l.: Golden Gate GmbH – 21. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar

Genf, 25. November 2025

- Der Insolvenzverwalter der Golden Gate GmbH hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Golden Gate GmbH zur Verfügung gestellt.

Anleihegläubiger der Anleihe WKN: A1KQXX /

ISIN: DE000A1KQXX5 können eine Kopie des Berichts des Verwalters gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) bei der One Square Advisory Services S.à.r.l. anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweis sind per Email zu richten an

goldengate@onesquareadvisors.com

oder per Fax an +49 89 15 98 98 22.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Golden Gate GmbH um ein nicht öffentliches Verfahren handelt. Eine Weitergabe des Berichts oder seines Inhalts ist daher nicht gestattet.

Kontakt

One Square Advisory Services S.à.r.l.

- Team Golden Gate -

Genève | Suisse

F: +49 (89) 15 98 98 22

E:

goldengate@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

25.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2235606 25.11.2025 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

Berrgbaukonzern
BHP zieht sich erneut bei Anglo American zurückgestern, 07:45 Uhr · dpa-AFX
BHP zieht sich erneut bei Anglo American zurück
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?heute, 15:15 Uhr · onvista
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden