W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Flughafen Köln/Bonn: Erneut Passagiere auf Flugfeld

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KÖLN (dpa-AFX) - Erneut sind am Flughafen Köln/Bonn verspätete Passagiere auf das Flugfeld gerannt. Nach dem am Freitag zwei Rumänen eine Nottür geöffnet hatten, um ihren Flieger nach Bukarest doch noch zu erreichen, seien es am Samstag drei Briten gewesen, die zurück auf die Insel wollten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Weil die Nottüren zum Flugfeld gesichert seien, hätten sie einen Alarm ausgelöst und seien vom Sicherheitspersonal aufgehalten worden. Zuerst hatte der WDR berichtet.

Die Häufung sei zweifellos auffällig, sagte der Polizeisprecher. Eine Erklärung dafür habe er aber nicht. Im Gegensatz zu den beiden Rumänen habe der Airport gegen die Briten keinen Strafantrag gestellt. Der Flughafen ließ eine Anfrage zunächst unbeantwortet./fc/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Logistikkonzern
Netzagentur droht Deutscher Post mit hohen Strafen23. Nov. · dpa-AFX
Netzagentur droht Deutscher Post mit hohen Strafen
Handelsstreit
Zollkonflikte: US-Handelsminister zu Gast in Brüsselgestern, 05:50 Uhr · dpa-AFX
Zollkonflikte: US-Handelsminister zu Gast in Brüssel
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Angebote zur Black Week
Sichere dir 50 Prozent Rabatt auf ein onvista-Abo21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden