W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Haushaltswoche im Bundestag beginnt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Im Bundestag beginnen am Dienstag (10.00 Uhr) die abschließenden Beratungen über den Haushalt für das nächste Jahr. Die Parlamentarier entscheiden, wie viel Geld die Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) 2026 wofür ausgeben darf.

Bevor am Freitag über den Etat abgestimmt wird, debattieren die Abgeordneten in der sogenannten Haushaltswoche die Pläne für jedes einzelne Ministerium. Am Dienstag spricht zunächst Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), dann geht es um die Einzelpläne des Wirtschafts- und des Umweltministeriums, des Bildungsministeriums und des neuen Digitalministeriums.

Am Mittwochvormittag kommt es bei den Beratungen über den Etat des Kanzleramts zur Generaldebatte. Sie wird traditionell vom Oppositionsführer - von der AfD - eröffnet, dann antwortet der Bundeskanzler. Hier geht es nicht nur ums Geld, sondern um die gesamte Regierungspolitik./tam/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Angebote zur Black Week
Sichere dir 50 Prozent Rabatt auf ein onvista-Abo21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden