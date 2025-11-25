IRW-News: Fairchild Gold Corp. : Fairchild Gold tritt Critical Minerals Forum bei

IRW-PRESS: Fairchild Gold Corp. : Fairchild Gold tritt Critical Minerals Forum bei

Mitgliedschaft ermöglicht Zugang zu Regierungsvertretern, Branchenführern und Kapitalmärkten durch von DARPA gesponserte Initiative

VANCOUVER, B.C., 25. November 2025 / IRW-Press / Fairchild Gold Corp. (Fairchild oder das Unternehmen) (TSX-V: FAIR) (OTCID: FCHDF) (Frankfurt: Y4Y), ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Kupfer und Gold im US-Bundesstaat Nevada gerichtet ist, freut sich, seine Mitgliedschaft im Critical Minerals Forum (CMF) bekannt zu geben. Fairchild wurde eingeladen, dem CMF beizutreten, und nahm die Mitgliedschaft in diesem vom US-Kriegsministerium gesponserten Industriekonsortium an. Diese strategische Partnerschaft positioniert Fairchild im Zentrum der Entwicklung der Lieferkette für kritische Mineralien und bekräftigt das Engagement des Unternehmens, die inländische Produktion von Kupfer, Gold, Platingruppenmetallen, Antimon und Kobalt in den USA wieder aufzunehmen.

Nikolas Perrault, Executive Chairman von Fairchild, sagte:

Wir freuen uns, Teil des CMF zu sein und von der Beziehung zur DARPA, den innovativen technologischen Lösungen für den Bergbau und der Zusammenarbeit mit Regierungen und NGOs zu profitieren. Wir freuen uns auch darauf, mit über 55 Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette für kritische Mineralien zusammenzuarbeiten, einschließlich Unternehmen aus den Bereichen Elektrofahrzeuge, Batterien, Halbleiter, Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt - mit Mitgliedern wie HP, Boeing, Applied Materials, Volkswagen, Toyota, Lockheed, RTX, Hartree und South32.

Rob Stayer, President von CMF, sagte:

Wir freuen uns, Fairchild im CMF willkommen zu heißen. Unser Ziel besteht darin, führende Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette für kritische Mineralien zusammenzubringen, um sichere, widerstandsfähige und transparente Lieferketten zu stärken. Die Teilnahme von Fairchild unterstreicht die wachsende Dynamik hinter dem Bestreben der USA und deren Verbündeten, die inländische Produktionskapazität zu erweitern und innovative Ansätze für die Erschließung von Mineralien voranzutreiben. Wir freuen uns auf ihre Beiträge zur Zusammenarbeit des Forums mit Partnern aus Industrie, Regierung und Forschung.

Strategische Vorteile des CMF:

- Zugang zur Regierung: Direkter Kontakt zu US-Bundesbehörden und politischen Entscheidungsträgern, die die Strategie für kritische Mineralien gestalten, einschließlich der Teilnahme an der Planung von politischen Szenarien und behördlichen Diskussionen.

- Brancheninformationen: Zugang zu erstklassigen Datenanalyse- und Prognosemodellen, die im Rahmen der von der DARPA geförderten OPEN-Initiative entwickelt wurden und geschäftsrelevante Marktinformationen für unterschiedliche politische Szenarien liefern.

- Kapitalmarktchancen: Teilnahme an der Projektbörse des Forums, die Mitgliedsunternehmen mit Investoren zusammenbringt, die sich speziell auf die Entwicklung der Lieferkette für kritische Mineralien in den USA und verbündeten Ländern konzentrieren.

- Integration der Lieferkette: Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette für Mineralien, um Partnerschaftsmöglichkeiten zu identifizieren und inländische Produktionsnetzwerke zu optimieren.

Über das Critical Minerals Forum

Das Critical Minerals Forum ist eine zentrale, vertrauenswürdige Plattform für das globale Ökosystem kritischer Mineralien. Es fördert die Zusammenarbeit, die für eine gesteigerte und zuverlässige Produktion kritischer Mineralien erforderlich ist, indem es führende Unternehmen der gesamten Mineralienlieferkette, Investoren und staatliche Institutionen zusammenbringt. Das Forum hat zwei Hauptziele: die Entwicklung umsetzbarer Prognosen zu Kosten, Preisen, Angebot und Nachfrage mit geografischer Granularität durch die Partnerschaft mit der OPEN-Initiative der DARPA sowie die Schaffung einer Clearingstelle für erweiterte Projekte zur Lieferkette kritischer Mineralien, über die sich Marktteilnehmer über Investitionsmöglichkeiten und Finanzierungsanforderungen austauschen können.

Stellungnahme des qualifizierten Sachverständigen

Alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Herrn Richard R. Redfern, M.S., C.P.G. Nr. 10717, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, der als unabhängiger beratender Geologe für Fairchild tätig ist und die Konzessionsgebiete Nevada Titan und Carlin Queen des Unternehmens untersucht hat, geprüft. Er hat die aus privaten und öffentlichen Quellen verfügbaren geologischen Informationen zu den drei Konzessionsgebieten des Unternehmens geprüft und ist für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung verantwortlich und hat diesen genehmigt.

Über Fairchild

Fairchild Gold Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich mit der Mineralexploration, Erschließung und dem Erwerb von Kupfer- und Goldvorkommen in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in Nordamerika befasst. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige Konzessionsgebiete in Nevada mit hohem geologischem Potenzial zu identifizieren und zu erschließen. Seine Strategie konzentriert sich auf die Schaffung eines langfristigen Shareholder-Values durch disziplinierte Exploration, strategische Partnerschaften und verantwortungsbewusste Erschließungspraktiken.

Die drei kürzlich von Fairchild Gold erworbenen Konzessionsgebiete in Nevada beinhalten Nevada Titan, das Vorzeige-Konzessionsgebiet von Fairchild, das sich im Bergbaugebiet Goodsprings in Nevada befindet - einem Gebiet, das für seinen historischen Abbau von hochgradigem Kupfer, Gold und Platingruppenelementen bekannt ist. In jüngerer Zeit wurde Nevada Titan auch wegen seines Potenzials für Antimon und Kobalt in Oberflächennähe bekannt. Darauf folgte eine Absichtserklärung (MOU) hinsichtlich des Erwerbs des Konzessionsgebiets Golden Arrow in der produktiven Walker Lane Shear Zone, das zwei wesentliche Ressourcengebiete umfasst, Gold Coin und Hidden Hill - mit einer kombinierten nachgewiesenen + angedeuteten und vermuteten Ressourcenbasis, die in einem Bericht gemäß NI 43-101 von Mine Development Associates beschrieben wird. Und schließlich das Konzessionsgebiet Carlin Queen von Fairchild, ein fortgeschrittenes Gold-Silber-Projekt an der Schnittstelle der Goldabschnitte Carlin und Midas-Hollister. Fairchild Gold profitiert vom Potenzial all dieser drei Konzessionsgebiete, indem es die herausragenden Mineralressourcen von Nevada nutzt.

Im Namen des Board of Directors

Nikolas Perrault, CFA

Executive Chairman

Fairchild Gold Corp.

info@fairchildgold.com; nikolas@fairchildgold.com

(866) 497-0284

www.fairchildgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition des Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne Einschränkung des Vorstehenden umfassen solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen zu den Geschäftsplänen, Erwartungen und Zielen des Unternehmens, die nicht auf den Abschluss der Transaktion und den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen beschränkt sind. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt eine solche künftige Leistung erreicht werden wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im jüngsten Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) des Unternehmens sowie in den Jahresabschlüssen und anderen Dokumenten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, sowie in der darin enthaltenen Diskussion der Risikofaktoren. Diese Dokumente sind unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens und auf der Website des Unternehmens unter https://fairchildgold.com/ verfügbar. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

