IRW-News: Star Copper Corp. : Star Copper entwickelt Satellitenziel weiter, das 1,5 km von der Lagerstätte Star Main entfernt liegt und kündigt nicht vermittelte Flow-Through-Privatplatzierung an

Star Copper entwickelt Satellitenziel weiter, das 1,5 km von der Lagerstätte Star Main entfernt liegt und kündigt nicht vermittelte Flow-Through-Privatplatzierung an

- Bohrungen erreichen Zieltiefe von 400 m und testen hohe IP-Aufladbarkeit

Vancouver, British Columbia / 25. November 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss des ersten Bohrlochs in seinem vielversprechenden Zielgebiet Star North bekannt zu geben, das sich etwa einen Kilometer nordöstlich der Zone Star Main in dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Star in British Columbia befindet.

Das Ziel Star North ähnelt sehr dem Ziel Star Main in seiner geophysikalischen und geochemischen Signatur. Star North verfügt über eine 500 m x 1.000 m große Bodenanomalie, die als Hilfsmittel zur Zielbestimmung für die Bohrungen diente. Die Zieltiefe von 400 m wurde erreicht, um die Ränder eines hohen Werts der Aufladbarkeit (induzierte Polarisation, IP) zu prüfen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Bohrloch SN-25-001 im Zielgebiet Star North bei 400 m. Star Copper 2025.

Bohrloch SN-25-001 von 2025

Bohrloch SN-25-001 (Bohrkragen: 340487 O, 6459084 N; Höhe 1.163 m; Azimut 131°; Neigung -45°; Gesamttiefe 402 m) wurde am 6. November 2025 abgeschlossen und stellt das 13. und letzte Bohrloch des Explorationsprogramms 2025 im Projekt Star dar.

Star North ist durch eine Kupfer-im-Boden-Anomalie von ca. 500 m × 1.000 m definiert, die mit einem hohen Wert der IP-Aufladbarkeit einhergeht und Gegenstand der Feldarbeiten im Jahr 2025 war, unter anderem mit einer detaillierten Oberflächenkartierung und der Entnahme von 119 Gesteinsproben. Zu den Highlights der Oberflächenkampagne zählen die Proben AA002620 (17,6 % Cu, 0,942 g/t Au) und AA002628 (3,21 % Cu), die aus halbmassivem Chalkopyrit in hochgradig alteriertem Augit-Plagioklas-Porphyr entnommen wurden.

Beobachtungen zur Geologie und Kernprotokollierung

Die Kernprotokollierung von SN25001 zeigt eine Stratigraphie, die mit der Oberflächenkartierung in Star North im Einklang steht: vulkanische Muttergesteine, die von einer Reihe von für das Zielgebiet typischen Gängen durchzogen sind, durchsetzt mit mehreren Generationen von Frakturen, Brekzienbildung und Quarzsulfid-Gangbildung. Die Alteration ist variabel und reicht von propylitischen Ansammlungen bis hin zu Zonen mit einer ungleichmäßigen kaliumhaltigen (K-Feldspat) Alteration, die Verdrängungs- und Ganghalo-Texturen aufweist. Chalkopyrit kommt als feine Einsprengungen und in Quarz-Sulfid-Adern/-Erzschnüren vor, die in Bereichen mit intensivierter Gangbildung lokal mit Pyrit und Magnetit auftreten. Diese Beobachtungen stehen im Einklang mit einem Übergang von strukturell vorbereiteten vulkanischen Verbänden zu eher intrusiven porphyrischen Phasen, in denen sich im gesamten Konzessionsgebiet Star am häufigsten kaliumhaltige Alterationen entwickeln.

Implikationen und nächste Schritte

Als erster Test unter der Oberfläche von Star North liefert SN-25-001 die ersten Bohrlochdaten unterhalb vielversprechender geochemischer und geophysikalischer Anomalien und wird entscheidend zur Verfeinerung des 3D-Mineralisierungsmodells für Folgebohrungen im Jahr 2026 beitragen. In Kombination mit den Phase-1- und Phase-2-Ergebnissen aus Star Main und den laufenden Arbeiten am Satellitenziel Copper Creek sind die in SN-25-001 festgestellten Texturen, Alterationen und Chalkopyrit-Vorkommen vielversprechende Anzeichen dafür, dass Star North ein zweites mineralisiertes Zentrum innerhalb eines größeren Porphyr-Clusters im Projekt Star darstellen könnte.

Die Untersuchungsergebnisse für SN-25-001 stehen noch aus und werden nach Eingang und Überprüfung gemäß den QA/QC-Verfahren des Unternehmens veröffentlicht.

Wichtigste Erkenntnisse

- Bohrungen in einem ganz neuen, sehr ähnlichen Zielgebiet 1,5 km nordwestlich von Star Main mit der gleichen geochemischen Bodensignatur und einer Fläche von 500 m x 1000 m.

- Die Bohrergebnisse aus Star North, Copper Creek und Star Main liegen noch nicht vor; 11 Bohrlöcher stehen noch aus.

- Weiterentwicklung des 3D-Mineralisierungsmodells zur Erweiterung der Bohrziele und zur Vorbereitung auf 2026

Flow-Through-Finanzierung

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung durchzuführen, in deren Rahmen es durch den Verkauf von bis zu 2.118.644 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jede eine FT-Einheit und zusammen die FT-Einheiten) zum Preis von 1,18 C$ pro FT-Einheit einen Bruttoerlös von bis zu 2.500.000 C$ erwirtschaften will (das Angebot).

Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens (jede eine FT-Aktie und zusammen die FT-Aktien) und einem Flow-Through-Stammaktienkaufwarrant (jeder ein FT-Warrant und zusammen die FT-Warrants), die als Flow-Through-Aktien im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes (das Steuergesetz) begeben werden. Jeder FT-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach der Ausgabe ausgeübt und zum Preis von je 1,20 $ gegen eine Stammaktie (jede eine Warrant-Aktie und zusammen die Warrant-Aktien) eingelöst werden. Die den Warrants zugrunde liegenden Warrant-Aktien gelten nicht als Flow-Through-Aktien im Sinne des Steuergesetzes.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von 4 Monaten gebunden.

Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird für kanadische Explorationsausgaben auf dem Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens verwendet, die im Sinne des Steuergesetzes Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Minerale darstellen.

Das Unternehmen muss in Verbindung mit dem Angebot möglicherweise Vermittlungsprovisionen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der CSE zahlen. Der Abschluss des Angebots steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen und des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines einzelnen Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines einzelnen Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.

QA/QC-Erklärung

Star Copper Corp. befolgt die branchenüblichen Protokolle für Diamantbohrungen und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) in British Columbia. Alle Bohrungen werden mit Diamantbohrkernen der Größen HQ und NQ durchgeführt. Die Bohrkerne werden vom Bohrort zu einer sicheren Kernprotokollierungsanlage transportiert, wo sie unter Aufsicht von Geologen protokolliert, fotografiert und beprobt werden. Die Kerne werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in einem versiegelten Probenbeutel zur Analyse eingeschickt und die andere Hälfte vor Ort als Referenz und für weitere Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Proben werden unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Protokolle an Bureau Veritas Laboratories, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, versandt. Bei Bureau Veritas werden die Proben getrocknet, zerkleinert, gespalten und zu 85 % auf eine Korngröße von 200 Mesh pulverisiert. Die Analyseverfahren umfassen eine Multi-Element-ICP-ES/MS-Analyse nach einem Aufschluss mit vier Säuren, wobei Gold und Edelmetalle mittels Feuerprobe mit Atomabsorptions- oder ICP-Finish analysiert werden.

Star Copper implementiert ein robustes QA/QC-Programm, das die Einfügung von mindestens 5 % zertifizierter Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom umfasst, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Leistung bei den Blindstandards, Leerproben und Duplikaten erreicht ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und wurde von Jeremy Hanson, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, verifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Beauftragter des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Star im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia voranzutreiben (finden Sie unsere Videos unter https://starcopper.com/media/). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North und Copper Creek. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an und melden Sie sich dort für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ an oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, nimmt an, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Vorzeigeprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Star-Projekt. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

