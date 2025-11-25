IRW-News: UniDoc Health Corp.: UniDoc erhält Bestellung für Health Cubes

IRW-PRESS: UniDoc Health Corp.: UniDoc erhält Bestellung für Health Cubes

- Die drei Einheiten sind für Demonstrationszwecke bei Verizon Innovation Labs bestimmt

VANCOUVER, BC / 25. November 2025 / IRW-Press / UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTCQB: UDOCF) (UniDoc oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen drei Health Cubes an Verizon verkauft hat, die für Demonstrationszwecke bei Verizon Innovation Labs bestimmt sind. Zwei Einheiten wurden ausgeliefert und installiert: eine im Los Angeles Innovation Lab von Verizon und eine im San Francisco Innovation Lab. Verizon will die Systeme nutzen, um Besuchern des Unternehmens im Rahmen seines Innovation Labs-Programms die Möglichkeiten der von Ärzten unterstützten virtuellen Versorgung von UniDoc vorzustellen.

Wichtigste Merkmale:

- Zwei Health Cubes sind nun bei Verizon Innovation Labs in Los Angeles bzw. San Francisco im Einsatz.

- Die dritte Einheit soll bis zum Jahresende unweit von Washington, D.C. installiert werden.

- Verizon wird die Technologie von UniDoc im Rahmen von Innovation Lab-Demonstrationen vorstellen.

UniDoc wird im Rahmen von Demonstrationen in den Innovation Labs von Verizon Entscheidungsträgern vorgestellt, die vernetzte Versorgungsprogramme aufbauen, so Tony Baldassarre, President und CEO von UniDoc Health Corp. Damit können wir in der Praxis zeigen, wie unser Health Cube, die NEIL Connect®-Software und die integrierte Konnektivität von Verizon klinisch unterstützte Untersuchungen, Fernüberwachung und die Koordinierung der Versorgung zwischen Apotheken, Kliniken und kommunalen Einrichtungen unterstützen können. Dies ist ein wichtiger Schritt für unsere Kommerzialisierungspipeline.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81950/Unidoc_251125_DEPRCOM.001.jpeg

Im Verizon Innovation Lab installierter Health Cube von UniDoc

Umfang und Konfiguration der Demonstrationen

Die virtuelle Versorgungsplattform von UniDoc ist in den Räumlichkeiten von Verizon aufgestellt, in denen verschiedene Unternehmen vorgestellt werden. In jeden für die Demonstrationen konfigurierten Health Cube ist eine Konnektivitätslösung von Verizon integriert; er umfasst überdies medizinische Instrumente und Komponenten, die für klinisch unterstützte Untersuchungen geeignet sind, darunter:

- Elektronisches USB-Stethoskop

- Versa Scope

- All-in-One-Überwachungsgerät für Vitalfunktionen (SpO2, Blutdruck, Pulsfrequenz, Temperatur, Waage)

- IT- und Kommunikationsausrüstung

- Software (einschließlich NEIL Connect)

- ADA-konforme Außenplattform mit CCTV-System

- Blutanalysegeräte

- EKG mit Blutanalysegerät

Nächste Schritte

Der dritte Health Cube im Rahmen der Bestellung für drei Einheiten soll bis Ende 2025 am Standort von Verizon in der Nähe von Washington, D.C. installiert werden. UniDoc wird sich mit Verizon hinsichtlich des Inhalts und der Zeitplanung von Demonstrationen abstimmen.

Für das Board of Directors

~ Tony Baldassarre~

Antonio (Tony) Baldassarre

CEO, President & Direktor

UniDoc Health Corp.

Über UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTCQB: UDOCF)

UniDoc entwickelt eine E-Health-Lösung, die als eigenständige virtuelle Fernklinik in einem privaten Kiosk konzipiert ist, in dem Patienten eine umfassende Konsultation erhalten können, als wären sie vor Ort in einer Arztpraxis. E-Health kommt einem großen Teil der Bevölkerung zugute, der im Bereich des Zugangs, der Erfahrung oder des Verständnisses der Online-Computertechnologie mit Herausforderungen konfrontiert ist. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die physische Zugänglichkeit einen entscheidenden Aspekt seines Geschäftsangebots darstellt. UniDoc ist bestrebt, innerhalb eines beschleunigten Zeitrahmens durch die Bereitstellung eines ausgezeichneten Produkts und eines ausgefeilten Geschäftsnetzwerks Shareholder-Value zu generieren. Das UniDoc-Team freut sich über Kontaktaufnahmen, Fragen und Interesse. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf und regen Sie andere an unserem Unternehmen Interessierte an, unsere Website unter www.unidoctor.com zu besuchen und sich in unseren Verteiler einzutragen, um die neuesten Informationen mit aktuellen Nachrichten zu unseren Aktivitäten, Veranstaltungen und Fortschritten zu erhalten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

UniDoc Investor Relations

Tel: +1 778.383.6731

E-Mail: info@unidoctor.com

Matt Chatterton, Direktor

Tel: +1 778.613.2082

E-Mail: matt@unidoctor.com

Medienanfragen richten Sie bitte an media@unidoctor.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wird sein, wahrscheinlich, außer, erwarten, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung bzw. anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen über die Pläne von Verizon, Unternehmen im Rahmen seines Innovation Labs-Programms die Fähigkeiten von UniDoc vorzustellen, und die Installation einer dritten Einheit durch Verizon an einem Standort in der Nähe von Washington, D.C. und den entsprechenden Zeitpunkt.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements, die im Lichte ihrer Erfahrung und ihrer Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen könnten. Die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die für die Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, beinhalten unter anderem die Fortsetzung des Engagements von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu sichern, die Wettbewerbsbedingungen in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die für das Unternehmen geltenden Gesetze und etwaiger Änderungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Schlüsselpersonal zu halten; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; sowie alle anderen Risiken, die in dem jährlichen Lagebericht (MD&A) des Unternehmens vom 31. Juli 2024 unter der Überschrift Risk Factors beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem diese Aussagen getroffen werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes dieser Faktoren auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens bzw. das Ausmaß im Voraus zu beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an Informationen oder Ereignisse nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, anzupassen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81950

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81950&tr=1

