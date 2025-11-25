IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaDrone von ZenaTech eröffnet ein Büro in Washington, D.C., und verbessert damit die Umsatzchancen im US-Verteidigungsbereich sowie den Zugang zum Markt der US-Bundesregierung

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaDrone von ZenaTech eröffnet ein Büro in Washington, D.C., und verbessert damit die Umsatzchancen im US-Verteidigungsbereich sowie den Zugang zum Markt der US-Bundesregierung

Vancouver, British Columbia, 25. November 2025 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Geschäftslösungen im Technologiebereich, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine Drohnen-Tochtergesellschaft ZenaDrone eine Niederlassung im Raum Washington, D.C., eröffnet hat. Damit sollen der Zugang zum Markt der US-Bundesregierung und die Zusammenarbeit mit US-Verteidigungsbehörden beschleunigt werden, um eine starke Präsenz auf Bundesebene für das Umsatzwachstum im Verteidigungsgeschäft zu schaffen. Das neue Büro des Unternehmens befindet sich in Manassas, Virginia, im Großraum Washington, D.C. Durch die Nähe zu militärischen Programmmanagern, Führungskräften, Entscheidungsträgern im Beschaffungswesen und Kongressabgeordneten könnten eine schnellere Zusammenarbeit und eine frühzeitigere Abstimmung auf sich ändernde Verteidigungsprioritäten ermöglicht werden. Das Unternehmen beabsichtigt, die Kernfunktionen von ZenaDrone im Verteidigungssektor, darunter Geschäftsentwicklung, Akquise und Unterstützung militärischer Programme, dort zu etablieren. Für den neuen Standort werden derzeit zwei Fachleute für Geschäftsentwicklung gesucht, die an laufenden Verteidigungsinitiativen mitarbeiten sollen.

Durch unsere Präsenz in Washington und die lokale Geschäftsentwicklung können wir direkt mit den Programmabteilungen des Verteidigungsministeriums zusammenarbeiten, Anforderungen frühzeitig gestalten und über die etablierten Beschaffungskanäle des DoW (Department of War) Bundesaufträge gewinnen, sagte der CEO von ZenaTech, Dr. Shaun Passley. Durch die Positionierung unseres Teams innerhalb des föderalen Ökosystems und in Kombination mit unserer Drohnenproduktion in Arizona schaffen wir eine starke Grundlage für das Wachstum der Umsatzerlöse im Verteidigungsbereich. Zudem treiben wir die Entwicklung von in den USA hergestellten Drohnensystemen mit der Geschwindigkeit und in dem Umfang voran, die das US-Militär und die NATO derzeit benötigen.

ZenaTech hat kürzlich die Erweiterung seiner Produktionsstätte in Mesa, Arizona, angekündigt. Die Fläche von ZenaDrone wird dort verdreifacht, um die vollständige Montage, Produktion und Erprobung von Drohnen in den USA zu ermöglichen. In Verbindung mit dem Fokus auf Geschäftsentwicklung und Beschaffungszyklen in Washington, D.C., sieht das Management darin eine einheitliche Strategie zur Steigerung der Betriebskapazität, zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Bundesregierung und zur Deckung der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen, nicht bewaffneten UAV-Systemen im Verteidigungsministerium, im Heimatschutzministerium und anderen Bundesbehörden.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst Drohnen für die Verteidigungsindustrie, die sich derzeit in verschiedenen Entwicklungs- und Cybersicherheitszertifizierungsphasen befinden. Dazu gehören:

- Die ZenaDrone 1000, eine mittelgroße, robuste VTOL-Drohne (Vertical Takeoff and Landing) mit einer Tragkraft von ca. 40 kg, KI-gestützter autonomer Steuerung und sicherer Kommunikation über das firmeneigene DroneNet-System. Sie wurde für Inspektions-, Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen (ISR), kritische Frachttransporte und Grenzpatrouillen entwickelt. Eine Gasversion, die derzeit entwickelt wird, soll längere Flüge ermöglichen. Sie wurde sowohl von der US-Luftwaffe als auch von der Navy Reserve für Anwendungen wie die Lieferung kritischer Fracht, beispielsweise medizinischer Hilfsgüter, in kostenpflichtigen Tests geprüft.

- Die IQ Square ist eine VTOL-Drohne (ab einer Größe von 40 × 40, die für Landvermessungen in Sichtweite, Inspektionen der Infrastruktur, Straßen- und Brückeninspektionen sowie Verteidigungsaufklärungsaufgaben entwickelt wurde.

- Die IQ Nano ist eine kompakte Indoor-Drohne (Startgröße 20 × 20), die für den Einsatz in Umgebungen ohne GPS-Empfang, wie z. B. Lagerhäusern oder militärischen Infrastrukturen, entwickelt wurde. Mithilfe von Barcode-Scanning kann sie für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden. Sie verfügt über Funktionen zur Hindernisvermeidung sowie über KI-gesteuerte Drohnenschwärme oder -flotten.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Wartung, Sicherheit, Überwachung, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmensoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein weltweites DaaS-Geschäft sowie sein Netzwerk von Standorten durch Übernahmen in den USA weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81954

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81954&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98936T2083

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.