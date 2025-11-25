Novo Nordisk punktet mit neuem Abnehmmittel Amycretin in Studie

Frankfurt (Reuters) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat mit seinem neuen Abnehmmedikament Amycretin einen weiteren Studienerfolg erzielt.

In einer klinischen Studie der Phase 2 verloren Patienten mit Typ-2-Diabetes innerhalb von 36 Wochen bis zu 14,5 Prozent ihres Gewichts, wie Novo Nordisk am Dienstag mitteilte. In der Studie wurden die einmal wöchentlich unter die Haut gespritzte sowie die orale Version von Amycretin im Vergleich zu einem Placebo bei 448 Personen mit Typ-2-Diabetes getestet. "Die Daten bestätigten das Potenzial von Amycretin, das beste Medikament seiner Klasse zu werden", sagte Novo-Forschungschef Martin Holst Lange. Das Unternehmen plant, im kommenden Jahr mit den entscheidenden Studien der dritten und letzten Phase der Entwicklung zu beginnen.

Die Aktien von Novo Nordisk legten um 2,5 Prozent zu.

Bei Amycretin handelt es sich um ein Medikament der nächsten Generation, das auf zwei Hormone wirkt: das Darmhormon GLP-1 und das Bauchspeicheldrüsenhormon Amylin. Amycretin gilt als einer der Nachfolgekandidaten für den Blockbuster-Wirkstoff Semaglutid, der die Basis für die bekannte Abnehmspritze Wegovy und das Diabetesmittel Ozempic ist und dessen Patente um 2031 auslaufen.

Frühere Ergebnisse hatten das Potenzial von Amycretin bereits angedeutet: Im Januar veröffentlichte Studiendaten zeigten, dass wöchentliche Injektionen bei übergewichtigen Patienten innerhalb von 36 Wochen einen Gewichtsverlust von 22 Prozent erzielten. Die Tablettenform führte in einer frühen Studie im vergangenen Jahr nach zwölf Wochen zu einer Gewichtsabnahme von bis zu 13,1 Prozent.

