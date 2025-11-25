NVIDIA Konkurrenz | Abercrombie Zahlen besser | FED Chef Nominierung

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Wall Street startet heute ohne große Bewegung in den Handel. Nach dem starken Tech-Rebound vom Montag treten die Futures zunächst auf der Stelle. Der Dow liegt leicht im Plus, der S&P 500 nahezu unverändert, der Nasdaq minimal im Minus.



Im Mittelpunkt steht erneut das Thema künstliche Intelligenz. Nvidia verliert vorbörslich rund drei Prozent, nachdem Berichte kursierten, Meta könnte künftig Milliarden in Googles eigene AI-Chips investieren. Alphabet-Aktien legen daraufhin deutlich zu. Am Montag stachen Alphabet und Broadcom ohnehin heraus – beide profitieren vom Boom spezieller Hochleistungs-Chips.



Trotz der Erholung bleiben alle drei großen US-Indizes im November im Minus. Anleger zweifeln zunehmend an den hohen Bewertungen vieler Tech-Titel und fragen sich, ob es zum Jahresende noch eine Rally geben kann.



Gleichzeitig richtet sich der Blick auf die US-Notenbank. Die Märkte preisen inzwischen eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed im Dezember ein. Aussagen von John Williams und Mary Daly deuten darauf hin, dass die Notenbanker den ersten Schritt nach unten vorbereiten könnten.



Bei den Unternehmen überzeugt Best Buy mit starken Zahlen und einer angehobenen Prognose. Dick’s Sporting Goods hingegen will nach der Foot-Locker-Übernahme zahlreiche Filialen schließen, um das Geschäft neu auszurichten.



