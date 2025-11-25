Onlayer sichert sich 8,2 Millionen US-Dollar, um seine Händler-Risikoplattform international auszubauen



Onlayer, ein Anbieter für technologieorientierte Lösungen im Finanzsektor, hat 8,2 Millionen US-Dollar erhalten. Mit der neuen Series-A-Finanzierung wird das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit im Nahen Osten, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum ausweiten und gleichzeitig seine KI-gestützte Plattform weiterentwickeln.

Ankara, Türkei — Onlayer, ein türkisches Regtech-Unternehmen und Anbieter einer umfassenden Händlermanagement-Plattform für Banken, Zahlungsdienstleister und Unternehmen, gab bekannt, in einer Series-A-Finanzierungsrunde 8,2 Millionen US-Dollar gesammelt zu haben.

Das neue Kapital wird dazu verwendet, die Expansion des Unternehmens im Nahen Osten, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum voranzutreiben und die KI-gestützten Lösungen für Risikomanagement, Compliance und Performance weiter zu verbessern.

Neue und bestehende Investoren

Die Finanzierungsrunde wurde von Oleka Capital geleitet, unter Beteiligung von Deniz Ventures, der Venture-Capital-Sparte der DenizBank, die unter dem Dach der Emirates NBD Group gegründet wurde, Revo Capital, dem Türkiye Development Fund (über INVEST101) und Sandeep Gomes als neue Investoren. Der Future Impact Fund, der in Zusammenarbeit mit den bestehenden Investoren Vestel Ventures und Tacirler Portfolio Management verwaltet wird, war ebenfalls an der Runde beteiligt.

Die Series-A-Finanzierung folgt auf eine Anfang des Jahres abgeschlossene Pre-Serie-A-Runde über 1 Million US-Dollar, wodurch sich die Gesamtfinanzierung von Onlayer auf 9,2 Millionen US-Dollar beläuft.

„Neudefinition globaler Standards im Bereich Händlerrisiko“

„Wir sind stolz darauf, dass sich Onlayer nach sechs Jahren zu einem globalen Akteur entwickelt hat, der dazu beiträgt, die Branchenstandards im Bereich Händlerrisiko und Compliance neu zu definieren. Dies ist das Ergebnis der harten Arbeit unseres Teams und des Vertrauens unserer Kunden und Investoren“, so Kıvanç Harputlu, Mitgründer und CEO von Onlayer. „Mit dieser Investition werden wir weiterhin mit Hochdruck an unserem Ziel arbeiten, der weltweit führende Technologieanbieter in unserer Branche zu werden.“

Onlayer verändert grundlegend die Art und Weise, wie Finanzinstitute mit ihren Firmen- und Händlerkunden zusammenarbeiten.“ Die Erfolgsbilanz des Unternehmens in der Türkei zeigt, dass sowohl das Produkt als auch das Team für neue Märkte bereit sind“, so İlker Sözdinler, Managing Partner bei Oleka Capital.

„Onlayer wird seine globalen Ambitionen noch schneller vorantreiben.“

„Onlayer ist ein Paradebeispiel für die TechFin-Vision, indem das Unternehmen Compliance von einer reinen Verpflichtung in einen Mehrwert umwandelt, der das finanzielle Wachstum beschleunigt“, kommentierte Cenk Bayrakdar, Gründungspartner und Geschäftsführer von Revo Capital.

„Onlayer ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie lokal entwickelte Technologie regionale und globale Wirkung erzielen kann, insbesondere in den Bereichen Finanzinfrastruktur und Risikomanagement“, erklärte Elif Emirli Altuğ, Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied des Türkiye Development Fund.

„Als erster institutioneller Investor von Onlayer sind wir davon überzeugt, dass das Unternehmen seine globalen Ambitionen noch schneller und selbstbewusster verfolgen wird“, sagte Selami Düz, Koordinator bei Maxis Ventures.

Händler-Onboarding, Risikomanagement und Compliance auf einer Plattform

Onlayer wurde 2019 gegründet und bietet eine einheitliche Händlermanagement-Plattform, die Banken und Zahlungsdienstleistern dabei behilflich ist, das Händler-Onboarding zu automatisieren, Händlerportfolios kontinuierlich zu überwachen, die PCI-DSS-Konformität zu gewährleisten und datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen, um Risiken zu minimieren und das Wachstum zu fördern. Das Unternehmen hat einen Sitz in London, Dubai und Saudi-Arabien und betreut heute Finanzinstitute und Dienstleister in zwölf Ländern im Nahen Osten, Nordafrika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Die Plattform von Onlayer vereint Händlerakquise, Echtzeitüberwachung, AML- und Betrugskontrollen, PCI-DSS-Compliance-Workflows und laufende Händleranalysen in einer einzigen Umgebung. Dadurch können Finanzinstitute händlerbezogene Risiken identifizieren und verwalten und gleichzeitig ihre Portfolios effizienter skalieren.

Onlayer wurde kürzlich als eines der wenigen Unternehmen weltweit zum von Mastercard zugelassenen Merchant Monitoring Service Provider (MMSP) ernannt und ist mit dieser Akkreditierung der erste lizenzierte MMSP in der Türkei und Europa. Dieser Status signalisiert die Einhaltung globaler Kartenschema-Standards und verschafft Onlayer direkten Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von Acquiring-Banken und Zahlungsdienstleistern (PSPs)

