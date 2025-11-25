OTS: ITIS Holding / VITRONIC erhält Millionenauftrag für ...

VITRONIC erhält Millionenauftrag für Verkehrssicherheitssystem in den USA (FOTO) Prag, Tschechische Republik (ots) - Das Projekt im Wert von über 100 Millionen Euro ist ein wichtiger Schritt in der Expansion der gesamten ITIS Holding auf dem amerikanischen Markt. Es handelt sich um einen langfristigen Vertrag über den Betrieb eines Systems der neuen Generation zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur automatisierten Einhebung von Verkehrsbußgeldern für den Landkreis Montgomery County im US-Bundesstaat Maryland. Der Vertrag wurde für einen Zeitraum von bis zu neun Jahren abgeschlossen. Mit einem Gesamtwert von über 100 Millionen EUR gehört er zu den bedeutendsten Projekten seiner Art in den Vereinigten Staaten. Das System wird zudem zu einem der wichtigsten Pfeiler der Vision-Zero-Strategie, die der Landkreis Montgomery bereits im Jahr 1999 angenommen hat. Für das deutsche Unternehmen VITRONIC ist dies das größte Betriebs- und Serviceprojekt in ihrer mehr als 40-jährigen Firmengeschichte und zugleich handelt es sich um das erste Projekt dieser Größenordnung in Nordamerika, an dem gleich mehrere Unternehmen der ITIS Holding beteiligt sind. Neben der VITRONIC werden auch das slowakische Unternehmen SkyToll und das tschechische TollNet an der erfolgreichen Umsetzung und dem Betrieb beteiligt sein. Strategische Verlagerung von einer Hardware-Lieferung zum vollwertigen Betrieb Im Gegensatz zu den bisherigen Projekten in der Verkehrssicherheitsbranche, die nur auf die Lieferung oder Wartung der Technologie ausgerichtet sind, umfasst der neue Vertrag den gesamten Betrieb des gesamten Verkehrsüberwachungs- und Bußgeldsystems - von der Datenerfassung bis zur Bearbeitung von Verstößen, wie Geschwindigkeitsüberschreitungen oder "Bei-Rot-Fahren". Das Projekt verkörpert den grundlegenden Wandel des Geschäftsmodells von VITRONIC auf dem US-amerikanischen Markt vom reinen Techniklieferanten zu einem vollwertigen Anbieter eines softwaregestützten Betriebsmodells, welches die Bearbeitung von Verstößen und Bußgeldern umfasst, wie auch das Datenflussmanagement, die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, wie auch die Unterstützung des Landkreises Montgomery County bei der Erreichung seiner Ziele auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit. VITRONIC ist eine Tochtergesellschaft der ITIS Holding, die zur internationalen Investmentgruppe PPF gehört. Pressekontakt: Miroslav Benes Spokesman E: mailto:miroslav.benes@itisholding.com M: +420 603 174 347 ITIS Holding a.s. W: http://www.itisholding.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69193/6165755 OTS: ITIS Holding