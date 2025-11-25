Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Sehnsucht nach Angela Merkel
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Sehnsucht nach Angela Merkel:
"Klar, in den 16 Merkel-Jahren ging es uns insgesamt deutlich besser als heute, und damit wird sie als Regierungschefin etwas zu tun gehabt haben. Aber in Wahrheit zeichneten sich ausnahmslos alle Probleme, die uns derzeit plagen, in der 16 Jahre währenden Ära der früheren Kanzlerin schon ab, und es wurde vergleichsweise wenig dagegen unternommen. Damals wären noch Geld und Zeit für Korrekturen vorhanden gewesen."/yyzz/DP/he
