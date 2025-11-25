ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Ukraine stimmt Friedensplan zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein womöglich näher rückendes Kriegsende in der Ukraine hat am Dienstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt angetrieben. Der Leitindex Dax , der bereits gut in die Woche gestartet war, legte um weitere 0,97 Prozent auf 23.464,63 Punkte zu.

Washington und Kiew sind sich nach ukrainischen Angaben über die wichtigsten Fragen des US-Friedensplans einig geworden. "Unsere Delegationen haben eine Übereinkunft über die wichtigsten Bestimmungen des in Genf ausgehandelten Abkommens erzielt", schrieb der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, bei Facebook. Mehrere US-Medien berichteten zudem unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten über eine Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine auf Bedingungen für ein mögliches Friedensabkommen.

Die Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine habe am Mittag für einen "kleinen Freudensprung" des Dax gesorgt, schrieb Strategin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Offen sei aber die Frage, welchem Plan Kiew zugestimmt haben soll, denn der ursprüngliche Plan der USA sei von den Europäern abgelehnt und daraufhin von den Vereinigten Staaten angepasst worden. Dieser Vorschlag wiederum stoße auf Ablehnung in Moskau, "was nicht unbedingt für eine Zustimmung der kriegsführenden Partei in den kommenden Tagen spricht", so Romar.

Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Dienstag um 1,39 Prozent auf 29.015,89 Punkte hoch. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann 0,8 Prozent. Ähnlich hohe Gewinne meldeten die Börsen in Zürich und London. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial lag zum europäischen Handelsschluss 0,7 Prozent im Plus.

Die während des Ukraine-Krieges stark gelaufenen Rüstungswerte schlossen ungeachtet der positiven Nachrichten in dem Konflikt überwiegend im Plus. Die Aktie von Rheinmetall legte um 1,7 Prozent zu. Die Anteilscheine von Renk und des Marineschiffbauers TKMS stiegen um 4,7 respektive 4,2 Prozent.

Aktien aus dem deutschen Bau- und Baustoffgewerbe profitierten von Hoffnungen auf einen Friedensplan für die Ukraine. Gerade der Bausektor gilt als Profiteur eines dortigen Wiederaufbaus. Die Titel des Baustoffherstellers Heidelberg Materials stiegen an der Dax-Spitze um 6,6 Prozent. Im MDax gewannen Hochtief 2,3 Prozent. Salzgitter stiegen um 5,3 Prozent, der Konzern stellt auch Baustahl her.

Zu den Gewinnern im Dax gehörten auch Continental mit plus 3 Prozent. Die US-Bank Jefferies riet zum Kauf der Aktien des Reifenherstellers.

Der Kurs von Thyssenkrupp Nucera sackte um fast 10 Prozent ab und liegt nicht mehr viel über dem Rekordtief vom April. Der Elektrolysespezialist hatte enttäuschende Eckdaten für das abgeschlossene Geschäftsjahr vorgelegt. Hinzu kam laut Analysten ein trüber Umsatzausblick auf das neue Geschäftsjahr./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---