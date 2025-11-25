Spanien investiert 753 Millionen in Halbleiterfabrik

Madrid (Reuters) - Spanien investiert 753 Millionen Euro in eine Halbleiterfabrik des US-Chipzulieferers Diamond Foundry.

Das Werk in der Stadt Trujillo in der westlichen Region Extremadura solle synthetische Diamant-Wafer für Chips herstellen, teilte Regierungssprecherin Pilar Alegria am Dienstag mit. Die Mittel stammten aus dem staatlichen Förderprogramm für die Halbleiterindustrie. Der Zeitung "CincoDias" zufolge will Diamond Foundry bis 2029 weitere 1,6 Milliarden Euro investieren.

Diamanten haben im Vergleich zu Silizium, dem Standardmaterial für Halbleiter, eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit und sollen thermische Probleme der Chips lösen. Zu den Förderern von Diamond Foundry gehören Berichten zufolge der deutschstämmige Tech-Milliardär Andy Bechtolsheim und der Schauspieler Leonardo DiCaprio.

