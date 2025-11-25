W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Thyssenkrupp-Arbeitnehmer stellen Forderungen für Deal mit Jindal Steel

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Düsseldorf (Reuters) - Die IG Metall und die Betriebsräte des größten deutschen Stahlkochers Thyssenkrupp Steel Europe haben die Unternehmensführung zu Verhandlungen über Mindeststandards im Fall eines Verkaufs an die indische Jindal-Gruppe aufgefordert.

Eine "Fair und Best-Owner-Vereinbarung" solle Beschäftigten und Standorten bei einem möglichen Verkauf an die Jindal-Gruppe Sicherheit geben, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Der Thyssenkrupp-Konzern teilte mit, zeitnah Verhandlungen aufnehmen zu wollen.

"Wir haben viele positive Erfahrungen mit diesen Vereinbarungen gemacht", sagte der Bezirksleiter der IG Metall NRW, Knut Giesler. Sie gäben den betroffenen Beschäftigten die Sicherheit für die Zukunft, für den Erwerber einen guten Start als neuer Eigentümer und für die Thyssenkrupp AG die Sicherheit eines ordentlichen Prozesses. "Unsere Beschäftigten fordern Klarheit für die Zukunft", sagte Konzernbetriebsratschef Tekin Nasikkol. Auch der potenzielle zukünftige Eigentümer müsse sich an bestehende Tarifverträge und Vereinbarungen halten – konkret meine er die Beschäftigungs- und Standortsicherung bis September 2030. "Wir erwarten Investitionszusagen und eine ausreichende Finanzierung für die Zukunft."

(Bericht von Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp

Das könnte dich auch interessieren

Industriekonzern
Thyssenkrupp verkauft Automation Engineering an Agile Robotsgestern, 13:15 Uhr · dpa-AFX
Thyssenkrupp-Logo vor Gebäuden
Berrgbaukonzern
BHP zieht sich erneut bei Anglo American zurückgestern, 07:45 Uhr · dpa-AFX
BHP zieht sich erneut bei Anglo American zurück
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?heute, 15:15 Uhr · onvista
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden