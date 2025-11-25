Trading-Chance Symrise: Unterbewertet und am Support

Dividenden sind kein deutsches „Ding“

Treue Leser wissen: unter den derzeit 156 Dividenden-Aristokraten sind 133 Unternehmen aus den USA. Die restlichen stammen aus Großbritannien, der Schweiz und zum Beispiel Irland. Doch deutsche Unternehmen, die ihre Dividenden-Ausschüttung über 20, 25 oder mehr Jahre kontinuierlich gesteigert haben, sucht man vergebens. Wir gingen darum noch einen Schritt zurück und durchsuchten unsere Datenbank nach Aktien, deren Unternehmen die Dividende über zumindest 15 Jahre alljährlich erhöht haben UND die aus Deutschland stammen. Es gibt ganze vier Aktien, die diese Kriterien erfüllen: Cewe, Fuchs Petrolub, SAP und die Aktie von Symrise, die wir nachfolgend behandeln und analysieren. Das Unternehmen erhöhte seine Dividenden-Zahlung in 15 aufeinander folgenden Jahren und hat sie seit 17 Jahren nicht mehr gesenkt.

Was macht Symrise?

Die Hauptgeschäftsbereiche von Symrise lassen sich in Scent & Care und Flavor & Nutrition unterteilen. Im Bereich Scent & Care konzentriert sich Symrise auf die Entwicklung und Produktion von Duftstoffen, kosmetischen Inhaltsstoffen und Aromachemikalien, die in Parfums, Körperpflegeprodukten und Reinigungsmitteln verwendet werden. Das Segment Flavor & Nutrition befasst sich mit der Herstellung von Geschmacksstoffen und funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel und Getränke. Hierzu zählen Aromen, natürliche Grundstoffe und kulinarische Lösungen, die in verschiedenen Nahrungsmittelkategorien zum Einsatz kommen, um geschmackliche Eigenschaften zu verleihen oder zu verbessern. Symrise bietet zudem Produkte für die Tierernährung und die pharmazeutische Industrie an.

Fundamentale Kennzahlen unter der Lupe

Seit 2015 steigerte das Unternehmen seinen Gewinn je Aktie von 1,90 auf 3,63 Euro. Im gleichen Zeitraum entwickelte sich der Operative Cashflow von 2,63 auf 5,17 Euro je Anteilsschein. Im Gegensatz zu Fuchs ist die Verschuldung hier bei 31 Prozent gelegen. Die Netto-Marge ist derzeit bei 10,17 Prozent und soll in den kommenden Jahren auf bis zu 12,13 Prozent gesteigert werden. An der Börse wird die Aktie gegenwärtig mit einem Kurs-/gewinn-Verhältnis von 16,8 bewertet. Das ist gigantisch weit unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV von 35,3. Auch diese Aktie scheint also aus fundamentaler Sicht ganz klar unterbewertet zu sein und wäre entsprechend attraktiv für einen Einstieg. Doch werfen wir im nächsten Schritt auch noch einen Blick auf die charttechnische Situation.

Supportbereich erreicht! Jetzt einsteigen?

2025 ist ganz sicher nicht jenes Jahr, in dem die Symrise-Aktionäre Freudentänze aufführen. Seit Oktober 2024 befindet sich der Aktienkurs, von damals 125 Euro ausgehend, in einer dynamischen Abwärtsbewegung. Inzwischen sind die Notierungen bis in eine potenzielle Unterstützungszone zurückgegangen. Auf kurzer Distanz treffen hier der bei 65,7 Euro verlaufende Aufwärtstrend und der bei 71,20 Euro gelegene Horizontal-Support zusammen. Risikofreudige Marktteilnehmer können hier antizyklisch erste Einstiegsversuche vornehmen. Ein Tipp: Solche Trend- und Unterstützungslinien werden nicht selten vorübergehend verletzt und unterschritten. Mit Stopps direkt darunter zu arbeiten ist daher wenig zielführend. Vielmehr sollte das Risiko in erster Linie über die Einsatzhöhe gesteuert und kontrolliert werden. Denn die Schwankungen eines Assets können wir nicht beeinflussen, sehr wohl aber den Multiplikator, mit dem wir diesen ausgesetzt sind. Ergo: Moderate Einsätze sind aus unserer 27-jährigen Börsenerfahrung sinnvoll in solchen, aber auch in nahezu allen anderen Situationen.

Quelle: www.tradingview.com

Für Antizykliker erscheint sich hier ein Engagement geradezu aufzudrängen. Sicherlich ist die relative Schwäche der Aktie gegenüber dem Gesamtmarkt in den letzten 12 Monaten ein Dorn im Auge. Wer ein Haar in der Suppe finden will, findet unseres Erachtens immer eines. Doch statt sich deshalb immer wieder gegen ein Engagement in potenziell attraktiven Aktien zu entscheiden weisen wir immer wieder darauf hin, dass es ganz viele Grau-Nuancen gibt, statt lediglich schwarz und weiß. Das meint: Sich engagieren, wenn die Ausgangssituation attraktiv erscheint, ja. Aber eben mit einer moderaten Positionsgröße. Denn wartet man immer, bis die Aktie wieder in einem ruhigen Fahrwasser verläuft, verpasst man den Löwenanteil der Bewegungen.

Fazit

Der Kurs ist bereits an der Unterstützungszone. Kalkulieren Sie durchaus Fehlausbrüche gen Süden ein und einen möglichen Sell-Off. Doch die stetige Geschäftsentwicklung und die Aussicht auf ein Verteidigen der Support-Zone eröffnen hier eine potenziell sehr attraktive Trading-Chance. Mit welchem Produkt Sie diese Chance nutzen und von einer möglichen positiven Kursentwicklung profitieren können, möchten wir Ihnen nun aufzeigen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Symrise

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 56,51 Euro. Bei einem aktuellen Preis von 70,24 Euro ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 4,98. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UN06XU.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 125 Euro

Unterstützungen: 65 bis 71,20 Euro

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Symrise

Basiswert Symrise WKN UN06XU ISIN DE000UN06XU3 Basispreis 56,51 € K.O.-Schwelle 56,51 € Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 4,98 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

