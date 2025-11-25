Es ist ein historischer Deal: Im Juni hat der Impfstoff-Entwickler Biontech angekündigt, den kleineren Konkurrenten Curevac übernehmen zu wollen. Für gut fünf Dollar je Curevac-Aktie sollen die beiden Unternehmen, die in der Corona-Pandemie Hoffnungsträger für die Entwicklung von Impfstoffen waren (was letztlich nur Biontech gelang), verschmelzen.

Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung sollen Curevac-Aktionäre dafür heute entscheidende Voraussetzungen schaffen. Wir beantworten daher die wichtigsten Fragen dazu.

Was bekomme ich für meine Curevac-Aktien?

Biontech bietet Curevac-Aktionären 5,46 Dollar in Biontech-Aktien an, wenn sie ihre Curevac-Aktien eintauschen. Dieser Preis gilt, solange der Zehn-Tages-Durchschnittskurs der Biontech-Aktie fünf Tage vor Abschluss der Transaktion zwischen gut 84 und knapp 127 Dollar liegt.

Das ist aktuell komfortabel der Fall; hier können Aktionäre den aktuellen 10-Tages-Durchschnittskurs von Biontech einsehen. Fällt der Kurs doch noch unter die Schwelle, bekommen Curevac-Aktionäre fix 0,06476 Biontech-Aktien pro Curevac-Anteil – egal, wie viel sie dann tatsächlich wert sind (siehe Grafik oben).

Liegt er über der Marke von 126,55 Dollar, gibt es 0,04318 Biontech-Aktien je Curevac-Aktie. Auch hier ist dann unerheblich, wie viel sie wirklich wert sind.

Wie lange kann ich das Angebot annehmen oder ablehnen?

Das Angebot startete am 22. Oktober und läuft noch bis zum 3. Dezember um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) – es sei denn, es wird entweder vorzeitig beendet oder noch verlängert.

Wann kommt das Angebot zustande?

Das Angebot von Biontech hat zwei wesentliche Bedingungen. Es kommt nur zustande, wenn es für mindestens 80 Prozent der ausstehenden Curevac-Aktien angenommen wird. Diese so genannte Mindest-Annahmeschwelle kann Biontech auf 75 Prozent senken, aber nicht darunter. Bedeutet: Nehmen nur Aktionäre an, die zusammen 70 Prozent der Curevac-Anteile halten, bleibt Curevac eigenständig und das Angebot scheitert.

Zweitens – und da wird der heutige Tag wichtig – müssen Curevac-Aktionäre der Verschmelzung von Curevac auf Biontech zustimmen. Darum geht es am 25. November auf der außerordentlichen Hauptversammlung von Curevac unter Tagesordnungspunkt drei. Curevac-Aktionäre stimmen darüber ab, ob das operative Geschäft nach dem Ende des Angebots auf Biontech übergeht und Curevac dann aufhört zu existieren.

Fände dieser Tagesordnungspunkt heute keine Mehrheit, würde die Fusion ebenfalls scheitern und Curevac eigenständig bleiben.

Was passiert, wenn ich meine Aktie nicht andiene?

Wenn du deine Curevac-Aktie im Zuge des Angebots nicht andienst und das Angebot zustande kommt, musst du sie danach dennoch tauschen. Und zwar zu dem Umtauschverhältnis, das auch die übrigen Curevac-Aktionäre erhalten haben. So steht es in den Angebotsbedingungen.

Hast du deine Curevac-Aktien nicht angedient und das Angebot scheitert, bleibst du – wie alle anderen Curevac-Aktionäre – am dann weiter eigenständigen Unternehmen beteiligt.

