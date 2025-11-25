Ukraine stimmt Friedensplan zu – Dax schließt im Plus

Ein womöglich näher rückendes Kriegsende in der Ukraine hat am Dienstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt angetrieben. Der Leitindex Dax, der bereits gut in die Woche gestartet war, legte um weitere 1,0 Prozent auf 23.465 Punkte zu.

Washington und Kiew sind sich nach ukrainischen Angaben über die wichtigsten Fragen des US-Friedensplans einig geworden. "Unsere Delegationen haben eine Übereinkunft über die wichtigsten Bestimmungen des in Genf ausgehandelten Abkommens erzielt", schrieb der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, bei Facebook.

Russische Regierung lehnt Anpassungen ab

Mehrere US-Medien berichteten zudem unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten über eine Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine auf Bedingungen für ein mögliches Friedensabkommen.

Die Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine habe am Mittag für einen "kleinen Freudensprung" des Dax gesorgt, schrieb Strategin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Offen sei aber die Frage, welchem Plan Kiew zugestimmt haben soll, denn der ursprüngliche Plan der USA sei von den Europäern abgelehnt und daraufhin von den Vereinigten Staaten angepasst worden.

Dieser Vorschlag wiederum stoße auf Ablehnung in Moskau, "was nicht unbedingt für eine Zustimmung der kriegsführenden Partei in den kommenden Tagen spricht", so Romar.

Auch MDax legt zu – Bauaktien gefragt

Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Dienstag um 1,4 Prozent auf 29.016 Punkte hoch. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann 0,8 Prozent.

Von der Hoffnung auf ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine profitierten am Dienstag vor allem Aktien aus dem deutschen Bau- und Baustoffgewerbe.

Hinzu kam nun ein Lichtblick für die deutsche Bauwirtschaft, denn im September verbuchte das Bauhauptgewerbe so viele neue Aufträge wie seit März 2022 nicht mehr. Bereinigt um Preissteigerungen erhöhten sich die Neubestellungen im Vergleich zum Vormonat August um 7,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Im Dax waren am Dienstag die Aktien des Baustoffherstellers Heidelberg Materials mit gut sechseinhalb Prozent Plus stärkster Wert. Die im MDax notierten Anteile des Baukonzerns Hochtief verteuerten sich bis Handelsschluss um 2,3 Prozent.

(mit Material von dpa-AFX)

