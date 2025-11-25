W​e​r​b​u​n​g ausblenden

US-Erzeugerpreise steigen - Energie als Treiber

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Washington (Reuters) - Die US-Erzeugerpreise sind im September vor allem wegen teurerer Energie gestiegen.

Sie legten um 0,3 Prozent zum Vormonat zu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dies erwartet. Im August waren die Preise um 0,1 Prozent gefallen. Verglichen mit September 2024 gab es ein Plus von 2,7 Prozent. Der Bericht war wegen des 43-tägigen Regierungsstillstands (Shutdown) verschoben worden.

Energie verteuerte sich mit 3,5 Prozent zum Vormonat besonders stark. Diese war für zwei Drittel des Anstiegs der Warenpreise verantwortlich. Die Daten deuten Experten darauf hin, dass die Hersteller einen Teil der von der Regierung unter Präsident Donald Trump verhängten Zölle an die Kunden weitergeben. Ökonomen erwarten, dass dies die Inflation in den kommenden Monaten anheizen kann.

Trotz der Inflationssorgen einiger Vertreter der US-Notenbank Fed ist die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung im Dezember gestiegen.

(Reuters-Büro Washington, geschrieben von René Wagner, redigiert von Thomas Seythal)

Das könnte dich auch interessieren

Europäische Zentralbank
EZB warnt vor Risiken durch Stablecoins für Banken der Euro-Zonegestern, 12:44 Uhr · Reuters
EZB warnt vor Risiken durch Stablecoins für Banken der Euro-Zone
Anleger vor US-Daten in Wartestellunggestern, 10:17 Uhr · Reuters
Anleger vor US-Daten in Wartestellung
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?heute, 15:15 Uhr · onvista
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden