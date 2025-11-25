Verhaltener Handelsstart erwartet - Anleger hoffen auf Fed-Zinssenkung

Nach dem positiven Wochenauftakt dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst zurückhaltend agieren. Anleger setzen wieder vermehrt darauf, dass es im Dezember doch noch eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed geben könnte. Kritisch betrachtet werden unterdessen die Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine, wobei US-Präsident Donald Trump weiter hoffnungsvoll bleibt, dass diese zu einem Ergebnis führen.

Der X-Dax signalisierte für den Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.221 Punkte. Ein Versuch, die 200-Tage-Linie zu überwinden, dürfte dem Dax damit weiter verwehrt bleiben. Die Linie gilt unter Investoren als längerfristiger Trendindikator. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen ebenfalls 0,1 Prozent tiefer erwartet.

"Es fehlt weiterhin an Anschlusskäufern, die auch in eine Erholung hinein kaufen", konstatierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. "Damit hält sich der Dax weiterhin nicht an das klassische Drehbuch. Historisch hat die Jahresendrally überwiegend im November stattgefunden.

Dabei ist der November in der langfristigen Betrachtung einer der besten Monate des Jahres. Von den vergangenen 29 Novembern endeten 21 positiv und nur acht negativ. Diesmal liegt der Dax im November allerdings bislang im tiefroten Bereich", betonte Altmann.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Die während des Krieges stark gelaufenen Rüstungswerte könnten wegen der Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine im Fokus bleiben. Die Aktie von Rheinmetall fiel vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 1,1 Prozent zum Xetra-Schlusskurs, während die Papiere von Hensoldt und Renk mit plus 1,5 beziehungsweise plus 1,2 Prozent einen Stabilisierungsversuch unternehmen.

Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera rechnet beim Umsatz im laufenden Geschäftsjahr mit weniger als von Experten bisher erwartet wurde. Die anhaltende Zurückhaltung bei finalen Investitionsentscheidungen vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds für grünen Wasserstoff wirke sich negativ auf den erwarteten Umsatz aus, hieß es zur Begründung.

In dem am 30. September beendeten Geschäftsjahr fiel der Umsatz und lag unterhalb der Zielspanne des Unternehmens. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von schwachen Zahlen und einem trüben Ausblick. Die Aktie sackte auf Tradegate um 6,5 Prozent ab.

Die Aktie von Borussia Dortmund wird an diesem Dienstag mit einem Dividendenabschlag von sechs Cent gehandelt und könnte deshalb - rein optisch - deutlicher nachgeben.

Wall Street verzeichnet kräftige Gewinne

Die Hoffnung auf eine rasche Leitzinssenkung hat am Montag an den US-Börsen die konjunktursensiblen Technologiewerte beflügelt. Als Auslöser galten Äußerungen von Notenbankern. Sowohl der Fed-Gouverneur Christopher Waller als auch die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, hatten Unterstützung für eine Zinssenkung im Dezember signalisiert. Bereits am Freitag hatte der New Yorker Fed-Offiziellen John Williams angedeutet, dass angesichts der Schwäche des Arbeitsmarktes eine kurzfristige Zinssenkung weiter möglich sei.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.448 + 0,44 Prozent S&P 500 6.705 + 1,5 Prozent Nasdaq 24.871 + 2,61 Prozent

Asiens Börsen sind überwiegend freundlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Kräftige Gewinne an den US-Technologiebörsen sorgten für Rückenwind. Aussagen von Notenbankvertretern hatten der Hoffnung auf eine weitere Leitzinssenkung in den USA zuletzt neue Nahrung gegeben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 48.659 + 0,1 Prozent Hang Seng 25.822 + 0,4 Prozent CSI 300 4.490 + 1,0 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,89 - 0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,69 + 0,004 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,04 + 0,004 Prozentpunkte

US-Anleihen: Kaum verändert gestern · 18:05 Uhr · dpa-AFX

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1516 - 0,05 Prozent Dollar in Yen 156,72 - 0,07 Prozent Euro in Yen 180,49 + 0,12 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 63,10 USD - 0,27 USD WTI 58,60 USD - 0,24 USD

Ölpreise kaum verändert gestern · 16:02 Uhr · dpa-AFX

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 51 (52) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 103 (146) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 22,00 (18,50) EUR - 'UNDERPERFORM'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GSK AUF 1660 (1600) PENCE - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT SOLARIA ENERGIA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 19,00 (12,50) EUR

- BERNSTEIN SENKT VALEO AUF 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 11 EUR

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 107 (115) SEK - 'SELL'

- JEFFERIES SENKT EVOLUTION GAMING AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 630 (1350) SEK

- JEFFERIES SENKT PLAYTECH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 240 (405) PENCE

- JEFFERIES SENKT ROYAL BANK OF CANADA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 215 (213) CAD

- JPMORGAN SENKT BALTIC CLASSIFIEDS AUF 'UNDERWEIGHT' (OW) - ZIEL 194 (400) PENCE

- JPMORGAN SENKT HEMNET AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 158 (245) SEK

- RBC SENKT MORGAN ADVANCED MATERIALS AUF 'SECTOR P.' (OUTP.); ZIEL 210 (250) P.

- WDH/JEFFERIES SENKT PIRELLI AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 6,5 (7,4) EUR

- WDH/RBC STARTET ENGIE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 25 EUR

Termine Unternehmen

08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen

08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz

09:00 FIN: Fortum, Investor Day

10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (bis 26.11.)

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

13:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen

22:05 USA: HP Inc., Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

FRA: Axa, Investor Day

FRA: Alstom, Investor Day

NLD: ABN Amro, Capital Markets Day

USA: Autodesk, Q3-Zahlen

USA: Best Buy, Q3-Zahlen

USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen

USA: Dell, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25

08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 9/25

08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25

14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25

16:00 USA: Lagerbestände 8/25

(mit Material von dpa-AFX)