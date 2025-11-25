W​e​r​b​u​n​g ausblenden
LVMH und Co.

Schaffen Luxus-Aktien ein Comeback?

onvista · Uhr
Luxusgüter
Quelle: Hadrian/Shutterstock.com

In dieser Analyse stehen drei Schwergewichte des globalen Luxussegments im Fokus: LVMH, Hermès und Ferrari. Warum erzielen diese Unternehmen Margen und Kapitalrenditen, die in anderen Branchen unerreichbar wirken? Gemeinsam sichern sie ihren breiten Burggraben durch konsequente Kontrolle über Preise, Markenstärke und Vertrieb.

Gleichzeitig offenbaren sich strategische Unterschiede: Ferrari setzt auf das Prinzip der Knappheit, LVMH auf breit diversifiziertes Marketing, während Hermès unvergleichliche Exklusivität kultiviert.

Nico Santura liefert dazu eine detaillierte Aktienanalyse – sowohl aus fundamentaler Perspektive als auch mit charttechnischer Einordnung.

Zum Anlagethema "Luxus"
