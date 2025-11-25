Wadephul: Werde noch in diesem Jahr China-Besuch nachholen

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul will noch in diesem Jahr seinen im Oktober abgesagten Antrittsbesuch in China nachholen.

Das kündigte Wadephul bei einem Auftritt auf dem Berliner Forum Außenpolitik der Körber Stiftung am Dienstag in Berlin an. Es gebe mit dem Reich der Mitte einen "ganz normalen Wettbewerb", aber auch eine systemische Rivalität, sagte der CDU-Politiker. Deutschland wolle sich nicht von China abkoppeln, sondern verfolge nach wie vor eine Strategie des "Derisking". Vergangene Woche hatte Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil als erstes Mitglied der schwarz-roten Bundesregierung Gespräche in Peking geführt. Wadephul hatte bereits im Oktober nach China reisen wollen, der Besuch wurde dann aber abgesagt. Erwartet wird, dass auch Bundeskanzler Friedrich Merz demnächst Peking besuchen wird.

