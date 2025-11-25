Aktiencheck
Wieso ich Alphabet nicht mehr kaufen würde
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Aktien von Alphabet erreichen nach Berichten über Interesse von Meta an KI-Chips von Alphabet ein neues Rekordhoch. Seit Jahresanfang summieren sich die Gewinne schon auf 70 Prozent, die Aktie läuft deutlich stärker als der Markt insgesamt.
Profi-Trader Martin Goersch ist, was die Aktie angeht, dennoch skeptisch. Wieso, das erklärt er euch hier im Video.
