Wieso ich Alphabet nicht mehr kaufen würde

Die Aktien von Alphabet erreichen nach Berichten über Interesse von Meta an KI-Chips von Alphabet ein neues Rekordhoch. Seit Jahresanfang summieren sich die Gewinne schon auf 70 Prozent, die Aktie läuft deutlich stärker als der Markt insgesamt.

Profi-Trader Martin Goersch ist, was die Aktie angeht, dennoch skeptisch. Wieso, das erklärt er euch hier im Video.