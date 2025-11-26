AKTIE IM FOKUS: Puma erholt - Zahlen von Urban Outfitters helfen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Von guten Geschäftszahlen von Urban Outfitters haben sich in Deutschland vor allem die zuletzt besonders schwachen Aktien von Puma anstecken lassen. Die Papiere erholten sich um gut 5 Prozent an ihre 21-Tage-Linie und setzten sich damit vom jüngsten Tief seit 2015 ab. Das Jahresminus liegt damit immer noch bei etwa 62 Prozent.

Adidas kamen derweil kaum von ihrem Tief seit 2023 weg. Hugo Boss gewannen immerhin anderthalb Prozent.

Urban Outfitters, Anbieter trendiger Bekleidung und Lifestyle-Produkte, überzeugte mit den Resultaten für das dritte Quartal klar. Die Aktien der US-Amerikaner gewannen vorbörslich fast 19 Prozent./ag/jha/