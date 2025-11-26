Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Ukraine-Hoffnung und positive US-Vorgaben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie der anhaltenden Erholung der US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter zugelegt. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Fortschritte in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Der Dax stieg im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 23.586 Punkte. Damit schaffte es der deutsche Leitindex über die 200-Tage-Linie bei 23.482 Punkten, die unter Investoren als längerfristiger Trendindikator gilt und in der Vorwoche erstmals seit April wieder unterschritten worden war.

Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Mittwochmorgen um 0,4 Prozent hoch auf 29.128 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent./edh/stk