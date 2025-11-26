W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan dreht Henkel von 'Overweight' auf 'Underweight'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung der Aktien von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Im Haushaltsreiniger-Segment befürchtet sie Preisdruck./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

