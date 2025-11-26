W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Drei baut Glasfaser-Kooperationen weiter aus: Start der...

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

APA ots news: Drei baut Glasfaser-Kooperationen weiter aus: Start der Partnerschaft mit BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH.

Wien (APA-ots) - - Neue Partnerschaft mit Oberösterreichs größter  
Glasfaser- 
Infrastruktur-Anbieterin. 

- Drei erreicht mit Glasfaser-Kooperationen rd 1,4 Mio Haushalte und 
Unternehmen. 

- Erfolgreiche Kooperation mit der öGIG-Gruppe wird ausgeweitet - der 
Privatkundensektor wird um Angebote für Unternehmen ergänzt. 

Das Glasfaser-Internetangebot des Telekom-Komplettanbieters Drei 
wächst weiter: Neben Netzwerk-Partnerschaften mit A1 Telekom Austria 
und der öGIG-Gruppe kooperiert Drei ab sofort mit der BBOÖ Breitband 
Oberösterreich GmbH und rollt im ersten Schritt 
Geschäftskundenlösungen aus. Dank der neuen Partnerschaft erreicht 
Drei bundesweit bereits rund 1,4 Mio Haushalte und Unternehmen mit 
Glasfaser. 

Drei CCO Günter Lischka : "Eine leistungsfähige Infrastruktur mit 
Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung bildet die Grundlage für 
erfolgreiche, wettbewerbsfähige Unternehmen und ist gerade in 
herausfordernden Zeiten unerlässlich. Durch unsere neue 
Glasfaserpartnerschaft mit der BBOÖ bieten wir in Kombination mit 
unseren 5G-Lösungen ein breitgefächertes und stabiles Breitband- 
Portfolio für Oberösterreichs Privathaushalte und Unternehmen." 
Am Beginn der BBOÖ-Kooperation steht der Roll-out von Business- 
Angeboten wie eCard-Anschlüsse für Ärzt:innen, Office Connect 
Internet sowie Vernetzungslösungen für Unternehmensstandorte. Mehr 
auf www.drei.at/glasfaser-bus 

BBOÖ Prokurist Markus Fellhofer: "Wir sind bereits in über 300 
Gemeinden in Oberösterreich aktiv. Mehr als 100.000 Haushalte und 
Unternehmen haben schon heute Zugang zu einem Glasfaser-Anschluss. 
Für das Jahr 2026 planen wir zusätzlich über 10.000 weitere 
Anschlüsse. Dank unserer Open-Access-Philosophie sind wir die größte 
Anbieterin von Glasfaser-Infrastruktur mit offenem Netz in 
Oberösterreich. Mit Drei als neuem Provider erweitern wir das 
Angebotsspektrum für unsere Kund:innen und stellen höchste Qualität 
sicher. 

Partnerschaft mit der öGIG-Gruppe wird ausgebaut 
"Eineinhalb Jahre nach dem Start der Kooperation mit Drei bauen wir 
die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter aus - künftig profitieren 
neben Privatkunden auch Geschäftskunden von den Angeboten" freut sich 
öGIG CEO Alfred Pufitsch . 
Bundesweit zählt die öGIG Gruppe knapp 250 Glasfaser-Projekte mit 
Schwerpunkten in Niederösterreich, Oberösterreich der Steiermark und 
Kärnten. 
Für Privatkunden mehr auf www.drei.at/glasfaser-noegig 
Für Geschäftskunden: www.drei.at/glasfaser-noegig-bus 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Über die BBOÖ. 
Die BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH ist die größte Anbieterin von 
Glasfaser-Infrastruktur in Oberösterreich. Sie verfolgt das Ziel, 
Oberösterreich mit ultraschneller Glasfaser-Infrastuktur 
auszustatten, fit für die digitale Zukunft zu machen und somit den 
aktuellen und künftigen Herausforderungen an leistungsstarkes 
Internet zu begegnen. Dies stärkt die Region nicht nur als 
attraktiven Wohn- und Arbeitsort, sondern trägt auch dazu bei, 
Oberösterreich im europäischen Vergleich an die Spitze zu bringen. 
Mit dem Wholesale-only-Modell bietet die BBOÖ dabei selbst keine 
Endkundendienste an, sondern stellt die Infrastruktur als offenes 
Netz für Internet-Anbieter wie Drei bereit. Dies gewährleistet eine 
neutrale Netzinfrastruktur, fördert einen fairen Wettbewerb und gibt 
den Endkund:innen die Freiheit, das für sie passende Produkt zu 
wählen. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Pressesprecher 
   Telefon: 066066033700 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0057    2025-11-26/10:37
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?gestern, 15:15 Uhr · onvista
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden