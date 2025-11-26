W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Österreich setzt Maßstäbe bei Speichertechnologien

dpa-AFX · Uhr
    Große thematische Bandbreite in Forschung und Umsetzung  
zeigen, dass Innovationen "Made in Austria" im europäischen 
Technologiemarkt punkten 

Wien (APA-ots) - Welche Rolle spielen Speichertechnologien in Österreich?  
Wenn es nach 
Forschenden und Expert:innen geht, eine zunehmend wichtige! 
Thermische Speicher, Hybridspeicher, Stromspeicher und der Einsatz 
von Speichern bei der E-Mobilität sind Themen, die die heimische 
Wissenschaft und Wirtschaft in zahlreichen Forschungs- und Umsetzungs 
-Projekten vorantreiben. Kürzlich tauschte sich die Forschungs- 
Community im Rahmen der Netzwerk-Reihe "Science Brunch" des Klima- 
und Energiefonds über innovative Lösungen für die Praxis aus. Im 
Zentrum standen aktuelle Entwicklungen bei Speichertechnologien, ihre 
Einsatzmöglichkeiten und Integration in das Energiesystem. Die 
ausgewählten Projekte wurden im Rahmen verschiedener Programme des 
Klima- und Energiefonds und vom Bundesministerium für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) gefördert. 

Das Thema Energiespeicher ist seit Jahren ein zentraler 
Schwerpunkt im Klima- und Energiefonds - sei es als eigenes 
Förderprogramm oder als Teil anderer Initiativen. Bereits 2015 wurde 
die "Speicherinitiative" gestartet, um fundiertes Wissen über 
Technologien und deren Einsatzmöglichkeiten bereitzustellen und den 
Austausch zwischen Marktakteur:innen zu fördern. Die Ergebnisse 
dieser Initiative bildeten die Basis für zahlreiche erfolgreiche 
Folgeprojekte in Österreich. 

Innovations- und Mobilitätsminister Peter Hanke : "Österreich 
zählt zu den Vorreitern im Bereich innovativer Technologien. 
Speicherlösungen sind Schlüsseltechnologien für eine nachhaltige 
Energiezukunft, denn sie treiben sowohl die Mobilitätswende als auch 
die Transformation des gesamten Energiesystems voran. Projekte in 
diesem Bereich werden den heimischen Wirtschaftsstandort weiter 
stärken." 

Klima- und Energiefonds Geschäftsführer Bernd Vogl : "Das Thema 
Speichertechnologien begleitet der Klima- und Energiefonds bereits 
seit vielen Jahren. Sie sind entscheidend für eine nachhaltige 
Energieversorgung - von der kurzfristigen Speicherung bis zur 
saisonalen Verschiebung. Während Batteriespeicher bereits weit 
verbreitet sind, steht die Diskussion über ihren systemischen Nutzen 
und die Integration ins Energiesystem noch am Anfang. Hier sehen wir 
großes Potenzial für die Zukunft." 

Die präsentierten Projekte zeigen, dass Österreich hier auf einem 
guten Weg ist, Know-how aufbaut und sich als relevanter Player auf 
diesem Gebiet etabliert. Die derzeit laufende Studie "SpeicherPot" 
erhebt die Speicherpotenziale in Österreich für 2030 und 2040. Dafür 
werden verschiedene Speichertechnologien (für Strom, Wärme und 
gasförmige Energieträger) in einem detaillierten Modellsystem 
analysiert. Die Ergebnisse basieren auf unterschiedlichen 
Zukunftsszenarien und berücksichtigen geografische sowie zeitliche 
Unterschiede. 

Zwtl.: Fokusprojekte im Details 

Im Fokus des "Science Brunch" standen die drei Projekte "ScaleUp" 
(Thermische Speicher), "SEKOHS Theiß" (Hybridspeicher und 
Großspeicheranlagen) und "Medusa DC Megacharger" (Mobilität und 
Speicher). Insgesamt wurden zwölf Projekte vorgestellt. 

Im Projekt "ScaleUp" - gefördert im Rahmen der FTI-Initiative 
"Vorzeigeregion Energie" und durch den EU-Innovationsfonds - 
entwickelt Wien Energie einen skalierbaren Erdbeckenspeicher zur 
saisonalen Wärmespeicherung im urbanen Raum. Die Pilotanlage (40.000 
m³) soll ab 2026 realisiert werden und hohe Energieeffizienz bei 
Flächennutzung an der Oberfläche gewährleisten. Ziel ist die 
Dekarbonisierung der Wiener Fernwärme. 

Im Projekt "SEKOHS Theiß" - gefördert im Rahmen der FTI-Initiative 
"Vorzeigeregion Energie" - entwickelte die TU Wien mit 
Projektpartnern ein hybrides Energiespeichersystem, das Batterie-, 
Power-to-Heat- und Wärmespeichertechnologien kombiniert. Es 
ermöglicht effiziente Nutzung erneuerbarer Energien und zeigt das 
Potenzial sektorgekoppelter Speicher für die Energiewende. 

Im Forschungsprojekt "MEDUSA - DC Megacharger" - gefördert im 
Rahmen des Programms "Leuchttürme eMobilität, Zero Emission Mobility" 
- werden von einem Konsortium unter Führung des AIT Austrian 
Institute of Technology Multi-Megawatt-Ladestationen für E-LKWs und 
Busse entwickelt. Mit dieser neuen Technologie sinkt die Ladezeit für 
einen durchschnittlichen Bus von 4,5 Stunden auf acht Minuten. Ziel 
ist eine emissionsfreie, zukunftssichere Transportinfrastruktur. Das 
Projekt gewann heuer den 1. Platz des renommierten Houskapreises, den 
größten privaten Preis für anwendungsnahe Forschung in Österreich, in 
der Kategorie Außeruniversitäre Forschung. 

Zwtl.: Science Brunch 

Die Veranstaltungsreihe "Science Brunch" des Klima- und 
Energiefonds findet zwei Mal jährlich statt; in diesem Format 
präsentieren und diskutieren Forscher:innen aus Wirtschaft und 
Wissenschaft Ergebnisse von Forschungsprojekten, die im Rahmen der 
Programme des Klima- und Energiefonds und des BMIMI gefördert wurden. 
Behandelt werden technologische und soziale Innovationen im Energie- 
und Mobilitätsbereich sowie wissenschaftliche Einflussfaktoren, 
Auswirkungen und der Abschwächung der Klimakrise in den Bereichen der 
Klimawandelanpassung. 

Zwtl.: Weitere Informationen/Links: 

Alle Projekte im Porträt finden Sie hier zum Download. 

Fotogalerie 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Klima- und Energiefonds 
   Mag. Katja Hoyer 
   Telefon: +43/1/585 03 90-23 
   E-Mail: katja.hoyer@klimafonds.gv.at 
   Website: https://www.klimafonds.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/6046/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0013    2025-11-26/08:48
