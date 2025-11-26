Dax fester erwartet - Ukraine und Konjunktur im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge fester in den Handel starten.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex ein Prozent höher bei 23.464,63 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung an den Börsen sorgten positiv aufgenommene US-Konjunkturdaten und neue Hoffnungen auf ein Ukraine-Friedensabkommen.

Zur Wochenmitte beraten die Außenminister der EU-Staaten in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen in dem Konflikt. US-Präsident Donald Trump sprach von "Fortschritten" in den Gesprächen, rückte aber von einem zuvor für den Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag angedeuteten Zieldatum für ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland ab.

Im Fokus der Anleger steht am Mittwoch außerdem die Konjunktur. Der Internationale Währungsfonds legt seine wirtschaftspolitischen Empfehlungen für Deutschland vor. Außerdem veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht. Marktteilnehmer erwarten davon neue Hinweise auf den Zinskurs.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 23.464,63

EuroStoxx50 5.573,91

EuroStoxx50-Future 5.581,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 47.112,45 +1,4%

Nasdaq

S&P 500 6.765,88 +0,9%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 49.613,41 +2,0%

Shanghai 3.868,71 -0,0%

Hang Seng 25.968,92 +0,3%

