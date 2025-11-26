W​e​r​b​u​n​g ausblenden
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: M1 Kliniken, Salzgitter, Rheinmetall, TKMS, Novo Nordisk, Fluence Energy, Dicks Sporting Goods, Zscaler, Alibaba, Klarna, Applied Materials, Dell.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

TKMS – Neues Rating, neuer Blick auf die Aktie

Die Deutsche Bank wird deutlich positiver und hebt sowohl Empfehlung als auch Kursziel an. Warum nach der langen Schwächephase nun neue Chancen entstehen könnten – und was Anleger daraus machen können. 

Alibaba – Cloud, KI & der Blick auf die Zahlen

Die neuesten Quartalszahlen zeigen ungewöhnliche Gegensätze: moderates Umsatzwachstum, starke Performance in Cloud und KI, aber deutliche Rückgänge im Gewinn. Was steckt dahinter – und wie bewertet der Markt diese Mischung? 

Dell – KI treibt einen beeindruckenden Ausblick

Dell meldet starke KI-Dynamik, Rekordaufträge und eine kräftig angehobene Prognose. Was bedeutet das für den weiteren Kursverlauf – und warum wächst die Begeisterung bei Großkunden?  

Rheinmetall
Novo Nordisk
TKMS
Deutsche Bank
Dell
Alibaba Group Holding
Applied Materials
Salzgitter
Klarna
Zscaler
M1 Kliniken
Dick's Sporting Goods
Fluence Corp.

