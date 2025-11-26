Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

TKMS – Neues Rating, neuer Blick auf die Aktie

Die Deutsche Bank wird deutlich positiver und hebt sowohl Empfehlung als auch Kursziel an. Warum nach der langen Schwächephase nun neue Chancen entstehen könnten – und was Anleger daraus machen können.

Alibaba – Cloud, KI & der Blick auf die Zahlen

Die neuesten Quartalszahlen zeigen ungewöhnliche Gegensätze: moderates Umsatzwachstum, starke Performance in Cloud und KI, aber deutliche Rückgänge im Gewinn. Was steckt dahinter – und wie bewertet der Markt diese Mischung?

Dell – KI treibt einen beeindruckenden Ausblick

Dell meldet starke KI-Dynamik, Rekordaufträge und eine kräftig angehobene Prognose. Was bedeutet das für den weiteren Kursverlauf – und warum wächst die Begeisterung bei Großkunden?