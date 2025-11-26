Deutliche Preissteigerungen für viele Süßigkeiten zum Advent

(Streicht "Hold" aus Überschrift)

Berlin (Reuters) - Trotz sinkender Kakao- und Zuckerpreise müssen Verbraucher für Süßes zur Vorweihnachtszeit deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Für Schokoladen wurden im Oktober 21,8 Prozent mehr verlangt als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. So kostete eine Schokoladentafel 30,7 Prozent mehr, während sich Riegel oder andere Erzeugnisse aus Schokolade um 16,0 Prozent verteuerten.

Für andere Süßwaren wurden im Schnitt 5,0 Prozent mehr verlangt. Pralinen kosteten 22,1 Prozent mehr. Bei Bonbons fiel der Aufschlag mit 0,4 Prozent gering aus. Kaugummi, Gummibärchen oder Ähnliches verbilligten sich sogar um 2,8 Prozent, während die Preise für Kekse um 1,7 Prozent stiegen.

Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im Oktober um 2,3 Prozent, wobei die Preise für Nahrungsmittel mit 1,3 Prozent unterdurchschnittlich zulegten. Mittelfristig lagen die Preissteigerungen für Schokoladen, andere Süßwaren und Kekse über dem Durchschnitt. Insbesondere die Preise für Kekse stiegen von 2020 bis 2024 deutlich (+74,4 Prozent). Für Schokoladen mussten Verbraucherinnen und Verbraucher 39,9 Prozent mehr zahlen, darunter 45,9 Prozent mehr für Riegel oder andere Erzeugnisse aus Schokolade und 31,8 Prozent mehr für eine Schokoladentafel.

Das Statistikamt verwies auf höhere Kosten. So hätten sich die Erzeugerpreise für Zucker von 2024 im Vergleich zu 2020 mehr als verdoppelt, während sich etwa im April 2024 die Importpreise für Kakao mehr als verdreifachten. An den Rohstoffmärkten sind die Kakaopreise zuletzt auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen. An der Londoner Börse rutschten sie in dieser Woche bis auf 3650 Pfund ab, den niedrigsten Stand seit Januar 2024. Händlern verwiesen unter anderem auf die Verschiebung eines EU-Gesetzes zum Verbot der Einfuhr von Rohstoffen, die mit Entwaldung in Zusammenhang stehen. Das könne dazu führen, dass Kakao ohne Zertifizierung auf den Markt gebracht werden dürfe, was das Angebot erhöhen würde.

"Obwohl die Rohstoffpreise für Kakao seit einem Jahr stetig sinken, wird Schokolade im Supermarkt immer teurer", kritisierte die Verbraucherzentrale Hamburg. "Diese drastischen Preiserhöhungen trifft vor allem Menschen, die nicht so viel Geld haben."

