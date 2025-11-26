Rückenwind von der Wall Street beschert dem Dax einen positiven Handelsstart
Gestützt durch die anhaltende Stabilisierung an der Wall Street bleibt auch der Dax am Mittwoch wohl auf Erholungskurs. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 23.635 Punkte.
Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine treibt die Kurse. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.
USA: Gewinne
Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem durchwachsenen Handelsbeginn an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Enttäuschende Konjunkturdaten lieferten weitere Argumente für eine Leitzinssenkung der Notenbank Fed im Dezember.
So waren die Umsätze im Einzelhandel im September weniger gestiegen als erwartet. Zudem hat sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im November stärker als erwartet eingetrübt. Der Dow stieg um 1,43 Prozent auf 47.112,45 Punkte und baute damit seine Vortagesgewinne deutlich aus.
Asien: Gewinne
Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Gewinne an den US-Märkten sorgten auch in Asien für gute Stimmung. Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie die Aussicht auf eine Leitzinssenkung noch im Dezember in den USA stützten.
Der japanische Leitindex Nikkei 225 kletterte kurz vor dem Handelsende um rund zwei Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,2 Prozent zu.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|49.559
|- 0,20 Prozent
|Hang Seng
|25.894
|- 0,60 Prozent
|CSI 300
|4.517
|+ 0,30 Prozent
Anleihen:
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|128,98
|- 0,02 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,67
|+ 0,01 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,01
|+ 0,04 Prozentpunkte
Devisen:
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1592
|- 0,14 Prozent
|Dollar in Yen
|156,17
|+ 0,47 Prozent
|Euro in Yen
|181,04
|+ 0,42 Prozent
Umstufungen von Aktien:
BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 130 (122) EUR - 'BUY'
GOLDMAN HEBT THYSSENKRUPP NUCERA AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 7,80 EUR
JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 125 (120) EUR - 'OVERWEIGHT'
JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 6 (5,20) EUR - 'NEUTRAL'
JPMORGAN SENKT HENKEL AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 65 (75) EUR
JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 45 (50) EUR - 'OVERWEIGHT'
JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RENK AUF 75 (90) EUR - 'OVERWEIGHT'
JPMORGAN SETZT CONTINENTAL AUF 'ANALYST FOCUS LIST' - 'OVERWEIGHT', ZIEL 76 EUR
Redaktion onvista/dpa-AFX
