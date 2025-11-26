W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Vorbörse 26.11.2025

Rückenwind von der Wall Street beschert dem Dax einen positiven Handelsstart

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Gestützt durch die anhaltende Stabilisierung an der Wall Street bleibt auch der Dax am Mittwoch wohl auf Erholungskurs. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund eine  Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 23.635 Punkte.

Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine treibt die Kurse. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA:  Gewinne

Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem durchwachsenen Handelsbeginn an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Enttäuschende Konjunkturdaten lieferten weitere Argumente für eine Leitzinssenkung der Notenbank Fed im Dezember.

So waren die Umsätze im Einzelhandel im September weniger gestiegen als erwartet. Zudem hat sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im November stärker als erwartet eingetrübt. Der Dow stieg um 1,43 Prozent auf 47.112,45 Punkte und baute damit seine Vortagesgewinne deutlich aus.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.112+ 1,08 Prozent
S&P 5006.765+ 0,91 Prozent
Nasdaq 23.025+ 0,67 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Gewinne an den US-Märkten sorgten auch in Asien für gute Stimmung. Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie die Aussicht auf eine Leitzinssenkung noch im Dezember in den USA stützten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 kletterte kurz vor dem Handelsende um rund zwei Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,2 Prozent zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22549.559- 0,20 Prozent
Hang Seng25.894- 0,60 Prozent
CSI 3004.517+ 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,98- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,67+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,01+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1592- 0,14  Prozent
Dollar in Yen156,17+ 0,47 Prozent
Euro in Yen181,04+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent62,62 USD- 0,29  USD
WTI58,15USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 130 (122) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT THYSSENKRUPP NUCERA AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 7,80 EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 125 (120) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 6 (5,20) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT HENKEL AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 65 (75) EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 45 (50) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RENK AUF 75 (90) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SETZT CONTINENTAL AUF 'ANALYST FOCUS LIST' - 'OVERWEIGHT', ZIEL 76 EUR  

Redaktion onvista/dpa-AFX

