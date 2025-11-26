Gestützt durch die anhaltende Stabilisierung an der Wall Street bleibt auch der Dax am Mittwoch wohl auf Erholungskurs. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 23.635 Punkte.

Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine treibt die Kurse. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: Gewinne

Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem durchwachsenen Handelsbeginn an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Enttäuschende Konjunkturdaten lieferten weitere Argumente für eine Leitzinssenkung der Notenbank Fed im Dezember.

So waren die Umsätze im Einzelhandel im September weniger gestiegen als erwartet. Zudem hat sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im November stärker als erwartet eingetrübt. Der Dow stieg um 1,43 Prozent auf 47.112,45 Punkte und baute damit seine Vortagesgewinne deutlich aus.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 47.112 + 1,08 Prozent &P 500 6.765 + 0,91 Prozent Nasdaq 23.025 + 0,67 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Gewinne an den US-Märkten sorgten auch in Asien für gute Stimmung. Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie die Aussicht auf eine Leitzinssenkung noch im Dezember in den USA stützten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 kletterte kurz vor dem Handelsende um rund zwei Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,2 Prozent zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 49.559 - 0,20 Prozent Hang Seng 25.894 - 0,60 Prozent CSI 300 4.517 + 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,98 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,67 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,01 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 62,62 USD - 0,29 USD WTI 58,15USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 130 (122) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT THYSSENKRUPP NUCERA AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 7,80 EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 125 (120) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 6 (5,20) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT HENKEL AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 65 (75) EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 45 (50) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RENK AUF 75 (90) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SETZT CONTINENTAL AUF 'ANALYST FOCUS LIST' - 'OVERWEIGHT', ZIEL 76 EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX