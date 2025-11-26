Dow Jones Industrial Average® - Saisonaler Hoffnungsschimmer - Teil 2

In diesem Jahr geht die Thanksgiving-Woche nahtlos in den Dezember über. Das ist besonders unter saisonalen Aspekten interessant, denn beide Faktoren sind normalerweise günstig für den Aktienmarkt. An dieser Stelle versuchen wir regelmäßig die Schnittmenge zwischen US-Präsidentschafts- und Dekadenzyklus herauszuarbeiten. Mit Blick auf die beiden bekanntesten Zyklen überhaupt hatten wir im Jahresverlauf bereits mehrfach auf eine möglicherweise erst spät einsetzende, dafür aber stärker als üblich ausfallende Weihnachtsrally im Dezember hingewiesen. Diese These ergibt sich aus dem typischen Verlaufsmuster des Dow Jones® in Nachwahljahren bzw. in „5er-Jahren“. Beide Perioden zeigen mit einem Kursplus von 1,67 % bzw. 1,93 % im Vergleich zum historischen Mittel eine deutlich bessere Performance. Interessanterweise gilt dies auch für die Wahrscheinlichkeit steigender Dow Jones®-Notierungen im Dezember. Angesichts dieser Rahmenbedingungen haben wir die Jahresendrally noch nicht ganz abgeschrieben, wenngleich es – wie immer – eines charttechnischen Katalysators bedarf. Aufgrund der schwachen Monatsperformance ist jede Form der Unterstützung willkommen.

Dow Jones Industrial Average® (Monthly)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.