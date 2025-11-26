W​e​r​b​u​n​g ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung geht weiter

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Gestützt durch die anhaltende Stabilisierung an der Wall Street bleibt auch der Dax am Mittwoch wohl auf Erholungskurs. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 23.635 Punkte. Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine treibt die Kurse. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem durchwachsenen Handelsbeginn an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Enttäuschende Konjunkturdaten lieferten weitere Argumente für eine Leitzinssenkung der Notenbank Fed im Dezember. So waren die Umsätze im Einzelhandel im September weniger gestiegen als erwartet. Zudem hat sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im November stärker als erwartet eingetrübt. Der Dow stieg um 1,43 Prozent auf 47.112,45 Punkte und baute damit seine Vortagesgewinne deutlich aus.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Gewinne an den US-Märkten sorgten auch in Asien für gute Stimmung. Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie die Aussicht auf eine Leitzinssenkung noch im Dezember in den USA stützten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 kletterte kurz vor dem Handelsende um rund zwei Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,2 Prozent zu.

DAX              		23.464,63		0,97%		
XDAX            		23.579,36		1,45%		
EuroSTOXX 50		  5.573,91		0,82%		
Stoxx50        		  4.742,54		0,84%		
														
DJIA             		47.112,45		1,43%		
S&P 500        		  6.765,88		0,91%		
NASDAQ 100  		25.018,36		0,58%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future                  128,98            -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1592		0,23%	
USD/Yen             	156,17		0,05%		
Euro/Yen       		181,04		0,28%

BITCOIN:

Bitcoin		        87.602		0,31%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          62,69                0,21 USD
WTI                            58,15                0,20 USD

