EQS-AFR: Befesa S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Befesa S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Befesa S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



26.11.2025 / 14:02 CET/CEST

Hiermit gibt die Befesa S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.befesa.com/investors/reports-presentations/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

https://www.befesa.com/investors/reports-presentations/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Befesa S.A. 68-70, Boulevard de la Pétrusse 2320 Luxembourg Luxemburg Internet: www.befesa.com

