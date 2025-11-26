W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Befesa S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Infrastruktur
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Befesa S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Befesa S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

26.11.2025 / 14:02 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Befesa S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.befesa.com/investors/reports-presentations/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

https://www.befesa.com/investors/reports-presentations/

