EQS-AFR: Befesa S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Befesa S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Befesa S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
26.11.2025 / 13:38 CET/CEST
Hiermit gibt die Befesa S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.befesa.com/investors/reports-presentations/
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort:
https://www.befesa.com/investors/reports-presentations/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Befesa S.A.
|68-70, Boulevard de la Pétrusse
|2320 Luxembourg
|Luxemburg
|Internet:
|www.befesa.com
