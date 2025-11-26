W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: 1&1 AG: Herr Sascha D'Avis, Zuteilung von 22.367 Aktien im Rahmen der Ausübung von Stock Appreciation Rights (SAR)

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.11.2025 / 16:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Herr
Vorname:Sascha
Nachname(n):D'Avis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

1&1 AG

b) LEI

5299003VKVDCUPSS5X23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005545503

b) Art des Geschäfts

Zuteilung von 22.367 Aktien im Rahmen der Ausübung von Stock Appreciation Rights (SAR)
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

24.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:1&1 AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Internet:www.1und1.AG
