EQS-DD: 1&1 AG: Herr Sascha D'Avis, Zuteilung von 22.367 Aktien im Rahmen der Ausübung von Stock Appreciation Rights (SAR)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.11.2025 / 16:55 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Herr
|Vorname:
|Sascha
|Nachname(n):
|D'Avis
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|1&1 AG
b) LEI
|5299003VKVDCUPSS5X23
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005545503
b) Art des Geschäfts
|Zuteilung von 22.367 Aktien im Rahmen der Ausübung von Stock Appreciation Rights (SAR)
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|24.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.1und1.AG
