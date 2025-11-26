W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Frank Baumann, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.11.2025 / 15:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Frank
Nachname(n):Baumann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.

b) LEI

391200ALDJEBKNZFZ849 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
ISIN:DE000A460AT6

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1.000,00 EUR166.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1.000,0000 EUR166.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

26.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen
Deutschland
Internet:www.schalke04.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

102052 26.11.2025 CET/CEST

