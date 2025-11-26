EQS-News: Aramco Ventures eröffnet neues Büro in Paris und erweitert damit seine globale Innovationspräsenz

EQS-News: Aramco Ventures / Schlagwort(e): Private Equity/Expansion

Aramco Ventures eröffnet neues Büro in Paris und erweitert damit seine globale Innovationspräsenz



DHAHRAN, Saudi-Arabien, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Aramco Ventures, der Venture-Capital-Bereich von Aramco, gab heute Pläne bekannt, im Jahr 2026 ein neues Büro in Paris, Frankreich, zu eröffnen. Die Expansion unterstreicht Aramcos wachsendes Engagement für globale Innovation, da das Unternehmen weiterhin in Technologien der nächsten Generation investiert, die seine langfristige Strategie zur Diversifizierung des Geschäfts sowie zur Transformation des Energiesektors unterstützen.

Mit einem zugewiesenen Kapital von über 7 Milliarden Dollar spielt Aramco Ventures eine Schlüsselrolle dabei, innovative Start-ups und Technologielösungen in zahlreichen Branchen zu erkennen und in diese zu investieren. Das Pariser Büro wird eine wichtige Anlaufstelle sein, um Zugang zu Frankreichs und Europas dynamischem Innovationsökosystem zu erhalten, das weltweit für seine Stärken in den Bereichen künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, industrielle Digitalisierung und Quantencomputing anerkannt ist.

Paris: Eine strategische Entscheidung für Innovation und Wachstum

Frankreich entwickelt sich schnell zu einem der führenden Zentren der EU für KI-, Digital- und Quanteninnovation, angetrieben durch mutige Regierungsinitiativen und ein reifes Ökosystem von Start-ups, Universitäten, Forschern und Investoren. Bedeutende Bemühungen wie die nationale Quantenstrategie und landesweite Investitionen in KI haben Frankreich als wichtigen Standort für globale Technologieinvestitionen positioniert.

Ergänzt wird diese Innovationsdynamik durch akademische Einrichtungen wie die Universität Paris-Saclay, die in den Bereichen Mathematik, Physik und Ingenieurwesen den ersten Platz in Europa einnimmt, sowie durch Innovationsplattformen wie Station F, dem weltweit größten Campus für Start-ups.

Ahmad O. Al Khowaiter, Geschäftsbereichsleiter für Technologie und Innovation sowie Vorsitzender von Aramco Ventures, sagte: „Aramco macht sich fortschrittliche Technologien zunutze, die das Potenzial haben, einige der schwierigsten Probleme der Welt zu lösen." Aramco Ventures, unser globales Risikokapitalprogramm, spielt dabei eine wichtige Rolle, indem es Start-ups und wachstumsstarke Unternehmen finanziert, die an der Spitze der Innovation stehen, in Bereichen von Nachhaltigkeit bis hin zu industrieller KI. Dies unterstützt die Diversifizierung von Aramco und trägt zu seinem Wettbewerbsvorteil bei. Mit dem neuen Büro in Paris wird Aramco Ventures seine internationale Präsenz ausbauen, um einen weiteren Beitrag zu spannenden wissenschaftlichen und technologischen Fortschritten in Frankreich, einem der drei wichtigsten Risikokapitalmärkte in Europa, und in der gesamten europäischen Region zu leisten.

Aufbauen auf bestehenden Investitionserfolgen in Frankreich

Aramco ist kein Neuling in der französischen Forschungslandschaft, denn das Unternehmen verfügt über ein Brennstoff-Forschungszentrum in Paris, das sich auf die Bereiche Energie, Verkehr und Umwelt konzentriert. Außerdem hat Aramco im Rahmen seiner Venture-Programme bereits zwei Investitionen in französische Start-ups getätigt: Pasqal, ein Unternehmen für Quantencomputer, und Prophesee, ein Entwickler einer neuromorphen Bildverarbeitungsplattform, die Effizienz und Intelligenz von Videoverarbeitungssystemen verbessern soll. Mit seinem Pariser Büro will Aramco Ventures die Zusammenarbeit mit Gründern, Institutionen und Investoren in Frankreich vertiefen und die Skalierung von Technologien der nächsten Generation in den Bereichen KI, Quantenforschung, Deeptech sowie Nachhaltigkeit unterstützen.

Informationen zu Aramco Ventures

Aramco Ventures ist der Corporate-Venturing-Bereich von Aramco, einem der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen. Mit Hauptsitz in Dhahran und Niederlassungen in Nordamerika, Europa sowie Asien investiert Aramco Ventures im Rahmen seiner strategischen Venture-Programme weltweit in Start-ups und wachstumsstarke Unternehmen mit Technologien, die für die Muttergesellschaft Aramco von strategischer Bedeutung sind. Damit unterstützt das Unternehmen in erster Linie die betriebliche Dekarbonisierung, neue kohlenstoffärmere Kraftstoffgeschäfte sowie Initiativen zur digitalen Transformation. Aramco Ventures betreibt außerdem Prosperity7, das Investitionsprogramm des Unternehmens für bahnbrechende Technologien.

Weitere Informationen finden Sie auf www.aramcoventures.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aramco-ventures-eroffnet-neues-buro-in-paris-und-erweitert-damit-seine-globale-innovationsprasenz-302626426.html

