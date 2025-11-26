EQS-News: Baader Bank startet erstmals Baader Trading Charity Week zugunsten der Stiftung ANTENNE BAYERN hilft

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Baader Bank engagiert sich in diesem Jahr mit einer besonderen Aktion für den guten Zweck: Vom 8. bis 13. Dezember 2025 findet erstmals die „Baader Trading Charity Week“ statt. Unterstützt wird die Aktion von gettex, der elektronischen Handelsplattform der Börse München.

Während dieser Handelswoche spendet die Baader Bank für jeden Trade ab 500 Euro, die auf gettex oder im OTC-Handel („Baader Trading“) ausgeführt wird, einen festen Betrag. Die Aktion läuft auf gettex von Montag bis Freitag und im OTC-Handel über Baader Trading an den Tagen Montag bis Samstag und umfasst ausschließlich Orders in Aktien, Renten, Fonds und ETFs (ausgeschlossen sind Zertifikate sowie Sparplan-Ausführungen).

Für jeden qualifizierten Trade werden 25 Cent gespendet – der auf diese Weise erzielte Spendenbetrag ist nach oben nicht limitiert. Der gesamte Erlös geht an dieStiftung ANTENNE BAYERN hilft. Diese unterstützt Menschen in Bayern, die durch Krankheit oder Behinderung unverschuldet in Not geraten sind. Die Übergabe der gesammelten Spenden ist im Zuge des Spendentags der Stiftung ANTENNE BAYERN hilft geplant, der am 19.12.2025 stattfindet. Mit dieser Initiative möchte die Baader Bank soziales Engagement fördern.

„Mit der Baader Trading Charity Week möchten wir als Baader Bank gemeinsam mit unseren Partnern ein Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung setzen. Besonders freut uns die enge Kooperation mit gettex, die es ermöglicht, dass jede Order in diesem Zeitraum nicht nur zum Vermögensaufbau beiträgt, sondern auch Gutes bewirkt. Anleger können so einfach aktiv werden und gemeinsam mit uns Menschen in Bayern unterstützen, die ohne ihr Zutun in Not geraten sind. Unser gemeinsames Motto lautet in dieser Woche: Jetzt handeln und Gutes tun!“, betont Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG.

Sowohl institutionelle als auch private Anleger können an der Aktion teilnehmen, indem sie im genannten Zeitraum über einen Wertpapierdienstleister eine Order an der gettex oder im OTC-Handel (Baader Trading) aufgeben.

Alle Informationen rund um das Handelsangebot und die „Baader Trading Charity Week“ gibt es auf www.baadertrading.de.



Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten einen optimalen Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.

